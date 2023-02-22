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Структуры основатель ЧВК "Вагнера" вмешивались в выборы в Эстонии - расследование

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 18:59

Связанные с российским олигархом с основателем частной военной компании "Вагнера" Евгением Пригожиным структуры разработали и частично воплотили в жизнь план по вмешательству в политическую жизнь Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании газеты Eesti Päevaleht, которая проанализировала и опубликовала внутренние документы структур Пригожина.

Журналисты Eesti Päevaleht получили эти материалы от европейских изданий, которые уже подготовили собственные расследования о ЧВК "Вагнера".

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На основании изученных документов Eesti Päevaleht делает вывод, что как минимум часть описанных в них операций была реализована перед выборами в парламент Эстонии в марте и выборами в Европарламент в мае 2019 года.

Согласно одному из документов, попавших к журналистам, в августе 2018 года сотрудники одной из структур Пригожина отправились в "секретную командировку" в Эстонию, где приобрели 52 местные SIM-карты, на которые зарегистрировали не менее 30 учетных записей в Facebook.

Оформленные на купленные в Эстонии SIM-карты аккаунты появились в Facebook уже в сентябре. Фейковые "эстонцы" публиковали многочисленные посты, направленные на разжигание евроскептицизма и очернение руководства страны. А в октябре 2018-го в Facebook была создана группа Estoners, которой руководили несколько из связанных с Пригожиным аккаунтов и которая довольно быстро набрала 2 тысячи подписчиков. Ее, как и профили администраторов, удалили модераторы соцсети только в начале следующего года.

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Структурам Пригожина также была поставлена задача завербовать носителей эстонского языка, которые могли бы сделать фейковые аккаунты похожими на реальные. Для желающих предлагали и офлайн-работу, например, расклейку стикеров и распространение листовок в почтовых ящиках (были ли эти идеи реализованы, журналистам установить не удалось).

В секретном плане также содержались предложения дискредитировать оппонентов EKRE: например, лидера "Партии реформ" Каю Каллас предлагается представлять в соцсетях как несамостоятельного политика и коррупционерку, которая обслуживает интересы "западных глобалистов".

Идентичные публикации в то время выходили и на порталах, связанных с EKRE, но, подчеркивают авторы расследования, это могло быть и совпадением, поскольку партия и Кальюлайд уже достаточно давно и открыто враждуют.

Ранее эстонская консервативная и евроскептическая народная партия EKRE опровергла утверждение, что якобы основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин в 2019 году планировал осуществить при посредничестве политсилы информационную операцию.

Следующие парламентские выборы в Эстонии состоятся в начале марта. По данным социологов, EKRE - вторая по популярности политическая сила в стране, за нее планируют проголосовать около 20% избирателей. С существенным отрывом (лидирует в предвыборных опросах "Партия реформ" во главе с премьер-министром Каей Каллас.

Больше читайте о них в материале: Атака фейками: как РФ пытается повлиять на результаты выборов в Эстонии.

Темы: ВагнерЭстониявиборы
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