Путін боїться відповіді НАТО – Єрмак про ядерний шантаж

В Офісі президента наразі вважають, що ядерні погрози з боку Росії є лише шантажем, а Владімір Путін остерігається можливої реакції НАТО на застосування ядерної зброї.

Про це журналістам у Києві у вівторок розповів керівник ОП Андрій Єрмак, відповідаючи на питання "Європейської правди".

Ядерний шантаж відбувається постійно, але ми вважаємо, що це наразі тільки шантаж… Людина, яка сидить за шестиметровим столом, можливо, не непокоїться за долю інших, але боїться за себе", – зазначив він.

Керівник ОП підкреслив, що Путін боїться відповіді Альянсу на застосування ядерної зброї.

"Він знає, що у конфлікті з НАТО Росія не має шансу", – додав Єрмак.

Нагадаємо, що вчора Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у договорі про СНО, але не виходить із договору, зробивши чергову спробу ядерного шантажу.

Рада Федерації на засіданні 22 лютого проголосувала за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

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