Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин боится ответа НАТО - Ермак о ядерном шантаже

Среда, 22 февраля 2023, 21:01

В Офисе президента пока считают, что ядерные угрозы со стороны России являются лишь шантажом, а Владимир Путин опасается возможной реакции НАТО на применение ядерного оружия.

Об этом журналистам в Киеве во вторник рассказал руководитель ОП Андрей Ермак, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это пока только шантаж... Человек, который сидит за шестиметровым столом, возможно, не беспокоится за судьбу других, но боится за себя", - отметил он.

Руководитель ОП подчеркнул, что Путин боится ответа Альянса на применение ядерного оружия.

"Он знает, что в конфликте с НАТО Россия не имеет шанса", - добавил Ермак.

Напомним, что вчера Путин заявил, что Россия прекращает свое участие в договоре о СНВ, но не выходит из договора, сделав очередную попытку ядерного шантажа.

Совет Федерации на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

ВИДЕО ДНЯ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

Читайте также: Последний шаг ядерного шантажа РФ: что означает остановка соглашения, которое контролирует гонку вооружений

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение

Зеленский назвал тех, кто его разочаровал за время войны

Зеленский о "мирной инициативе" Китая: Это не мирный план, но уже что-то

США ввели санкции против Скабеевой, Пасечника, российских министров и губернаторов

фото, видеоШмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине

Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления

Все новости...
Последние новости
21:15
Россияне выпустили по Никопольщине более 100 снарядов за день
20:54
МИД Молдовы напомнил России, что ее войска должны уйти из Приднестровья
20:37
Зеленский: Мои дети в Украине, это важно для президента
20:35
ЕС снова не смог утвердить новый пакет санкций против РФ - СМИ
20:33
Зеленский резко ответил журналистке с канала Порошенко
20:20
Канадские регуляторы начали расследование относительно конфиденциальности данных в TikTok
20:05
Зеленский о Крыме и победе: Даже не хочу думать, что через год будет так, как сейчас
19:47
В США хотят конфисковать недвижимость российского олигарха Вексельберга на $75 миллионов
19:44
Россия будет делать "вбросы" относительно Приднестровья и может напасть на другую европейскую страну – Зеленский
19:39
Зеленский: Я хочу встретиться с Си Цзиньпином
Все новости...