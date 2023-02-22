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Путин боится ответа НАТО - Ермак о ядерном шантаже

Среда, 22 февраля 2023, 20:01

В Офисе президента пока считают, что ядерные угрозы со стороны России являются лишь шантажом, а Владимир Путин опасается возможной реакции НАТО на применение ядерного оружия.

Об этом журналистам в Киеве во вторник рассказал руководитель ОП Андрей Ермак, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это пока только шантаж... Человек, который сидит за шестиметровым столом, возможно, не беспокоится за судьбу других, но боится за себя", - отметил он.

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Руководитель ОП подчеркнул, что Путин боится ответа Альянса на применение ядерного оружия.

"Он знает, что в конфликте с НАТО Россия не имеет шанса", - добавил Ермак.

Напомним, что вчера Путин заявил, что Россия прекращает свое участие в договоре о СНВ, но не выходит из договора, сделав очередную попытку ядерного шантажа.

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Совет Федерации на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

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