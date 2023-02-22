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Парламент Угорщини розгляне вступ Швеції та Фінляндії в НАТО в березні

Середа, 22 лютого 2023, 21:47

Парламент Угорщини з наступного тижня почне дебати щодо ратифікації протоколу про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

Про це йдеться в порядку денному засідань угорського парламенту на лютий-березень 2023 року, з яким ознайомилась "Європейська правда".

З нього випливає, що з 27 лютого по 1 березня депутати Угорщини проведуть загальні дебати щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО. Голосування за них відбудеться із 6 по 9 березня.

У порядку денному вказано, що ратифікація заявок обох країн буде розглянута окремо. Зауважимо, що решта країн досі ухвалювали рішення щодо них спільно.

Як відомо, уряд Віктора Орбана представив відповідні законопроєкти в середині липня, але парламент, у якому правляча партія "Фідес" має більшість у дві третини голосів, відтоді так і не представив ці законопроєкти для обговорення та затвердження.

Відповідно, правляча більшість в Угорщині відклала на більш як сім місяців розгляд урядових пропозицій щодо вступу двох країн до НАТО. При цьому публічно угорський уряд стверджував, що затягування цього питання немає.

Як відомо, після подання Швецією і Фінляндією у травні 2022 року заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу її не ратифікували парламенти лише двох країн - Туреччини та Угорщини. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що обидві країни можуть стати членами об'єднання окремо.

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Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте в статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

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