Парламент Угорщини розгляне вступ Швеції та Фінляндії в НАТО в березні

Парламент Угорщини з наступного тижня почне дебати щодо ратифікації протоколу про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

Про це йдеться в порядку денному засідань угорського парламенту на лютий-березень 2023 року, з яким ознайомилась "Європейська правда".

З нього випливає, що з 27 лютого по 1 березня депутати Угорщини проведуть загальні дебати щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО. Голосування за них відбудеться із 6 по 9 березня.

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У порядку денному вказано, що ратифікація заявок обох країн буде розглянута окремо. Зауважимо, що решта країн досі ухвалювали рішення щодо них спільно.

Як відомо, уряд Віктора Орбана представив відповідні законопроєкти в середині липня, але парламент, у якому правляча партія "Фідес" має більшість у дві третини голосів, відтоді так і не представив ці законопроєкти для обговорення та затвердження.

Відповідно, правляча більшість в Угорщині відклала на більш як сім місяців розгляд урядових пропозицій щодо вступу двох країн до НАТО. При цьому публічно угорський уряд стверджував, що затягування цього питання немає.

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Як відомо, після подання Швецією і Фінляндією у травні 2022 року заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу її не ратифікували парламенти лише двох країн - Туреччини та Угорщини. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що обидві країни можуть стати членами об'єднання окремо.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте в статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.