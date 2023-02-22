Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парламент Венгрии рассмотрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО в марте

Среда, 22 февраля 2023, 20:47

Парламент Венгрии со следующей недели начнет дебаты по ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс.

Об этом говорится в повестке дня заседаний венгерского парламента на февраль-март 2023 года, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Из него следует, что с 27 февраля по 1 марта депутаты Венгрии проведут общие дебаты по заявкам Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Голосование за них состоится с 6 по 9 марта.

Реклама:

В повестке дня указано, что ратификация заявок обеих стран будет рассмотрена отдельно. Заметим, что остальные страны до сих пор принимали решение по ним совместно.

Как известно, правительство Виктора Орбана представило соответствующие законопроекты в середине июля, но парламент, в котором правящая партия "Фидес" имеет большинство в две трети голосов, с тех пор так и не представил эти законопроекты для обсуждения и утверждения.

Соответственно, правящее большинство в Венгрии отложило на более чем семь месяцев рассмотрение правительственных предложений по вступлению двух стран в НАТО. При этом публично венгерское правительство утверждало, что затягивания этого вопроса нет.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, после подачи Швецией и Финляндией в мае 2022 года заявки на вступление в Североатлантический Альянс ее не ратифицировали парламенты только двух стран - Турции и Венгрии. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые публично допустил, что страны могут стать членами объединения отдельно.

Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: