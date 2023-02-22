Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Венгрии рассмотрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО в марте

Среда, 22 февраля 2023, 21:47

Парламент Венгрии со следующей недели начнет дебаты по ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс.

Об этом говорится в повестке дня заседаний венгерского парламента на февраль-март 2023 года, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Из него следует, что с 27 февраля по 1 марта депутаты Венгрии проведут общие дебаты по заявкам Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Голосование за них состоится с 6 по 9 марта.

В повестке дня указано, что ратификация заявок обеих стран будет рассмотрена отдельно. Заметим, что остальные страны до сих пор принимали решение по ним совместно.

Как известно, правительство Виктора Орбана представило соответствующие законопроекты в середине июля, но парламент, в котором правящая партия "Фидес" имеет большинство в две трети голосов, с тех пор так и не представил эти законопроекты для обсуждения и утверждения.

Соответственно, правящее большинство в Венгрии отложило на более чем семь месяцев рассмотрение правительственных предложений по вступлению двух стран в НАТО. При этом публично венгерское правительство утверждало, что затягивания этого вопроса нет.

Как известно, после подачи Швецией и Финляндией в мае 2022 года заявки на вступление в Североатлантический Альянс ее не ратифицировали парламенты только двух стран - Турции и Венгрии. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые публично допустил, что страны могут стать членами объединения отдельно.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Эрдоган поговорил с Путиным после Зеленского

ЕС снова не смог утвердить новый пакет санкций против РФ - СМИ

Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение

Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить

Зеленский назвал тех, кто его разочаровал за время войны

Зеленский о "мирной инициативе" Китая: Это не мирный план, но уже что-то

Все новости...
Последние новости
21:57
Канада передаст Украине еще четыре Leopard 2 - Трюдо
21:31
Экономические новости 24 февраля: обыски в банке Гинера, первые изменения в госбюджет-2023
21:30
Эрдоган поговорил с Путиным после Зеленского
21:29
Для гражданских судов, которые заходят в порты Украины, возместят возможные убытки
21:27
WSJ: В НАТО предлагают Украине сближение, чтобы подтолкнуть к мирным переговорам с РФ
21:15
Россияне выпустили по Никопольщине более 100 снарядов за день
20:54
МИД Молдовы напомнил России, что ее войска должны уйти из Приднестровья
20:37
Зеленский: Мои дети в Украине, это важно для президента
20:35
ЕС снова не смог утвердить новый пакет санкций против РФ - СМИ
20:33
Зеленский резко ответил журналистке с канала Порошенко
Все новости...