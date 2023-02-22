Парламент Венгрии рассмотрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО в марте

Парламент Венгрии со следующей недели начнет дебаты по ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс.

Об этом говорится в повестке дня заседаний венгерского парламента на февраль-март 2023 года, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Из него следует, что с 27 февраля по 1 марта депутаты Венгрии проведут общие дебаты по заявкам Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Голосование за них состоится с 6 по 9 марта.

В повестке дня указано, что ратификация заявок обеих стран будет рассмотрена отдельно. Заметим, что остальные страны до сих пор принимали решение по ним совместно.

Как известно, правительство Виктора Орбана представило соответствующие законопроекты в середине июля, но парламент, в котором правящая партия "Фидес" имеет большинство в две трети голосов, с тех пор так и не представил эти законопроекты для обсуждения и утверждения.

Соответственно, правящее большинство в Венгрии отложило на более чем семь месяцев рассмотрение правительственных предложений по вступлению двух стран в НАТО. При этом публично венгерское правительство утверждало, что затягивания этого вопроса нет.

Как известно, после подачи Швецией и Финляндией в мае 2022 года заявки на вступление в Североатлантический Альянс ее не ратифицировали парламенты только двух стран - Турции и Венгрии. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые публично допустил, что страны могут стать членами объединения отдельно.

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Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.