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Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз

Євген БудерацькийСереда, 22 лютого 2023, 21:39
Прем’єр Британії: Україна стане членом НАТО, над цим можна працювати прямо зараз
Ріші Сунак із українськими журналістами в Лондоні, фото з flickr.com

Глава британського уряду Ріші Сунак впевнений, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, і над її зближенням з Альянсом союзники можуть працювати сьогодні.

Про це повідомив кореспондент "Української правди" із зустрічі українських журналістів з Сунаком, пише "Європейська правда".

"Я згідний з Єнсом Столтенбергом, генеральним секретарем НАТО, який сказав, що Україна стане членом НАТО. Але ми також повинні сфокусуватись на сьогоднішній ситуації. Для мене це означає переконатися, що у нас є план продовжувати підтримку української безпеки - не тільки негайно, але і в довгостроковій перспективі", - зауважив британський прем’єр.

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Він зазначив, що "частиною цього є навчання, які ми проводимо". 

"Це хороший приклад того, що ви хочете зробити. Тому що в ідеалі на шляху до членства у НАТО необхідно надати Україні більше стандартного обладнання НАТО, а також забезпечити оперативну сумісність усіх сил різних країн та те, як вони використовують це обладнання, тому навчання українських пілотів тактиці НАТО також є частиною цього процесу. Це ті речі, над якими ми можемо працювати прямо зараз, і ми повинні працювати над тим, щоб зміцнити безпеку України в довгостроковій перспективі", - додав він.

За його словами, він заявив своїм партнерам і союзникам, що цю розмову "потрібно вести". 

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"Ми повинні переконатися, що ми говоримо про довгострокове майбутнє України, і це означає, як я вже сказав, надання більшої кількості стандартного обладнання НАТО, пошук шляхів підвищення оперативної готовності і, дійсно, переконатися, що ми думаємо про довгострокові оборонні потреби України, особливо про такі речі, як протиповітряна оборона, наприклад, та інші речі. Це все ті розмови, які я хочу вести з нашими союзниками", - підкреслив Сунак.

Сунак також підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.

Крім того, прем’єр Британії вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою.

Теми: СунакВелика БританіяУкраїнаНАТО
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