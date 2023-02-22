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Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

Евгений БудерацкийСреда, 22 февраля 2023, 21:39
Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас
Риши Сунак с украинскими журналистами в Лондоне, фото с flickr.com

Глава британского правительства Риши Сунак уверен, что Украина присоединится к НАТО в будущем, и над ее сближением с Альянсом союзники могут работать сегодня.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской правды" со встречи украинских журналистов с Сунаком, пишет "Европейская правда".

"Я согласен с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, который сказал, что Украина станет членом НАТО. Но мы также должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации. Для меня это означает убедиться, что у нас есть план продолжать поддержку украинской безопасности - не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе", - отметил британский премьер.

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Он отметил, что "частью этого являются учения, которые мы проводим". 

"Это хороший пример того, что вы хотите сделать. Потому что в идеале на пути к членству в НАТО необходимо предоставить Украине больше стандартного оборудования НАТО, а также обеспечить оперативную совместимость всех сил разных стран и то, как они используют это оборудование, поэтому обучение украинских пилотов тактике НАТО также является частью этого процесса. Это те вещи, над которыми мы можем работать прямо сейчас, и мы должны работать над тем, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", - добавил он.

По его словам, он заявил своим партнерам и союзникам, что этот разговор "нужно вести". 

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"Мы должны убедиться, что мы говорим о долгосрочном будущем Украины, и это означает, как я уже сказал, предоставление большего количества стандартного оборудования НАТО, поиск путей повышения оперативной готовности и, действительно, убедиться, что мы думаем о долгосрочных оборонных потребностях Украины, особенно о таких вещах, как противовоздушная оборона, например, и о других вещах. Это все те разговоры, которые я хочу вести с нашими союзниками", - подчеркнул Сунак.

Сунак также подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача является сложной.

Кроме того, премьер Британии считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя.

Темы: СунакВеликобританияУкраинаНАТО
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