Зеленський продовжує дипломатичний марафон: Британія, Естонія, Уганда, Пакистан

Президент Володимир Зеленський 22 лютого поговорив із лідерами Пакистану, Уганди, Естонії та Великої Британії – і анонсує активну другу половину тижня в плані міжнародних відносин.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 лютого

Пряма мова: "Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон для посилення України та захисту міжнародного права, що дає нашій державі більше безпеки. Говорив з чотирма лідерами держав".

Деталі: Зеленський повідомив, що у розмові з президентом Пакистану Аріфом Алві йшлося про безумовну важливість збереження повної сили й поваги до Статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав. Також лідери обговорили зусилля щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці.

Зеленський зазначив, що за 7 місяців зернової ініціативи 43 країни світу отримали понад 22 мільйони тонн продовольства завдяки морському експорту з України.

За його словами, якби не це, то зараз у деяких країнах Африки та Азії відбувалися б процеси політичного та соціального хаосу, була б загалом значно гостріша криза вартості життя, яку відчували різні народи минулого року.

"Але якби ця наша ініціатива працювала на повну потужність, якби Росія не намагалась її загальмувати, ми змогли б відправити на експорт більше продовольчої продукції. Тобто гарантій продовольчої безпеки у світі було б відчутно більше. Наші партнери точно знають, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку. Працюємо над тим, що все ж дати необхідну стабільність", – сказав Зеленський.

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Президент України також говорив у середу з президентом Естонії Аларом Карісом. Подякував йому за незмінну підтримку України на всіх рівнях: зброя, санкції проти Росії.

"Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій", – повідомив Зеленський.

Він розповів і про першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди Йовері Кагута Мусевені. Йшлося про мирні ініціативи, які Україна просуває на майданчику ООН, та про потенціал двосторонньої співпраці.

Вже ввечері Зеленський говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Дуже потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон. І було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою", – сказав президент.

За його словами, вони з Сунаком обговорили й вагомі політичні питання, які слід вирішити вже цього тижня.

"Друга половина тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин. Дипломатичний темп зберігаємо", – підсумував Зеленський.