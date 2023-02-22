Зеленский продолжает дипломатический марафон: Британия, Эстония, Уганда, Пакистан

Президент Владимир Зеленский 22 февраля поговорил с лидерами Пакистана, Уганды, Эстонии и Великобритании – и анонсирует активную вторую половину недели в плане международных отношений.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 февраля

Прямая речь: "Сегодня мы продолжили наш дипломатический марафон для усиления Украины и защиты международного права, что дает нашему государству больше безопасности. Говорил с четырьмя лидерами государств".

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Детали: Зеленский сообщил, что в разговоре с президентом Пакистана Арифом Алви речь шла о безусловной важности сохранения полной силы и уважения к Уставу ООН, к независимости наций и целостности государств. Также лидеры обсудили усилия по обеспечению продовольственной безопасности и имеющиеся угрозы такой безопасности.

Зеленский отметил, что за 7 месяцев зерновой инициативы 43 страны мира получили более 22 миллионов тонн продовольствия благодаря морскому экспорту из Украины.

По его словам, если бы не это, то сейчас в некоторых странах Африки и Азии происходили бы процессы политического и социального хаоса, был бы в целом значительно острее кризис стоимости жизни, который испытывали разные народы в прошлом году.

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"Но если бы эта наша инициатива работала на полную мощность, если бы Россия не пыталась ее затормозить, мы смогли бы отправить на экспорт больше продовольственной продукции. То есть гарантий продовольственной безопасности в мире было бы ощутимо больше. Наши партнеры точно знают, какие именно сознательные действия России подрывают продовольственную безопасность. Работаем над тем, чтобы все же дать необходимую стабильность", – сказал Зеленский.

Президент Украины также говорил в среду с президентом Эстонии Аларом Карисом. Поблагодарил его за неизменную поддержку Украины на всех уровнях: оружие, санкции против России.

"Сегодня мы обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины. Уже сейчас готовимся к этим будущим событиям", – сообщил Зеленский.

Он рассказал и о первом в истории двусторонних отношений разговоре с президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени. Речь шла о мирных инициативах, которые Украина продвигает на площадке ООН, и о потенциале двустороннего сотрудничества.

Уже вечером Зеленский говорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, которые были достигнуты во время моего визита в Лондон. И было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как скорость оборонного снабжения влияет на конкретные успехи на поле боя", – сказал президент.

По его словам, они с Сунаком обсудили и весомые политические вопросы, которые следует решить уже на этой неделе.

"Вторая половина недели будет еще более активной с точки зрения международных отношений. Дипломатический темп сохраняем", – подытожил Зеленский.