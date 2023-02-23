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Лімітів електроенергії на 23 лютого "Укренерго" не передбачило

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 00:53

На четвер 23 лютого НЕК "Укренерго" не встановлював обмежень на постачання електроенергії споживачам, однак можливі локальні обмеження.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі, Хмельницькобленерго, Запоріжжяобленерго, Полтаваобленерго, Прикарпаттяобленерго, Закарпаттяобленерго

Деталі: ДТЕК повідомив, що на четвер ліміти для Києва відсутні, однак мережі НЕК "Укренерго" пошкоджені через обстріли – тож можуть обмежувати електропостачання в певних енерговузлах, щоб запобігти перевантаженням. 

Такі обмеження будуть відбуватись згідно зі стабілізаційними графіками.

Погодинних відключень у Хмельницькій, Полтавській і Запорізькій областях, на Закарпатті й Прикарпатті також не планується. 

Втім, у випадку виникнення суттєвого дефіциту електричної енергії НЕК "Укренерго" може запровадити обмеження протягом дня. 

Жителів закликають вимикати всі прилади з розеток, коли немає світла, а коли світло з’являється – по черзі вмикати потужні прилади (обігрівач, бойлер, електрочайник). Такі дії допоможуть уникнути аварій на мережах.

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Тим часом кияни отримали можливість відстежувати наявність/відсутність світла за двома адресами одночасно.

Теми: електроенергіяенергетика
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