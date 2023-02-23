Лимитов электроэнергии на 23 февраля "Укрэнерго" не предусмотрело
На четверг 23 февраля НЭК "Укрэнерго" не устанавливал ограничений на поставку электроэнергии потребителям, однако возможны локальные ограничения.
Источник: ДТЕК Київські електромережі, Хмельницькобленерго, Запоріжжяобленерго, Полтаваобленерго, Прикарпаттяобленерго, Закарпаттяобленерго
Детали: ДТЭК сообщил, что на четверг лимиты для Киева отсутствуют, однако сети НЭК "Укрэнерго" повреждены из-за обстрелов – поэтому могут ограничивать электроснабжение в определенных энергоузлах, чтобы предотвратить перегрузки.
Такие ограничения будут происходить согласно стабилизационным графикам.
Почасовых отключений в Хмельницкой, Полтавской и Запорожской областях, на Закарпатье и Прикарпатье также не планируется.
Впрочем, в случае возникновения существенного дефицита электрической энергии НЭК "Укрэнерго" может ввести ограничения в течение дня.
Жителей призывают выключать все приборы из розеток, когда нет света, а когда свет появляется – поочередно включать мощные приборы (обогреватель, бойлер, электрочайник). Такие действия помогут избежать аварий на сетях.
Тем временем киевляне получили возможность отслеживать наличие/отсутствие света по двум адресам одновременно.