Лимитов электроэнергии на 23 февраля "Укрэнерго" не предусмотрело

На четверг 23 февраля НЭК "Укрэнерго" не устанавливал ограничений на поставку электроэнергии потребителям, однако возможны локальные ограничения.

Источник: ДТЕК Київські електромережі, Хмельницькобленерго, Запоріжжяобленерго, Полтаваобленерго, Прикарпаттяобленерго, Закарпаттяобленерго

Детали: ДТЭК сообщил, что на четверг лимиты для Киева отсутствуют, однако сети НЭК "Укрэнерго" повреждены из-за обстрелов – поэтому могут ограничивать электроснабжение в определенных энергоузлах, чтобы предотвратить перегрузки.

Такие ограничения будут происходить согласно стабилизационным графикам.

Почасовых отключений в Хмельницкой, Полтавской и Запорожской областях, на Закарпатье и Прикарпатье также не планируется.

Впрочем, в случае возникновения существенного дефицита электрической энергии НЭК "Укрэнерго" может ввести ограничения в течение дня.

Жителей призывают выключать все приборы из розеток, когда нет света, а когда свет появляется – поочередно включать мощные приборы (обогреватель, бойлер, электрочайник). Такие действия помогут избежать аварий на сетях.

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Тем временем киевляне получили возможность отслеживать наличие/отсутствие света по двум адресам одновременно.