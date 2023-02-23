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Атаку росіян на аеродром в Гостомелі у перші дні війни допоміг відбити "коригувальник із народу" – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 01:33
Аеродром "Антонов" після обстрілу росіян. Фото з відкритих джерел

Завдяки допомозі цивільного коригувальника на ім'я Руслан Силам оборони України вдалося відбити атаку російських окупантів на гостомельський аеродром "Антонов" у перші дні повномасштабного вторгнення.

Джерело: видання Reporters

Дослівно: "Пізно ввечері 24 лютого російський десант зайшов на територію України зі сторони Білорусі на 35 вертольотах, штурмових Су-25 і бомбардувальнику Су-24. Щоб не помітила наша протиповітряна оборона, ворожі "пташки" йшли низько над водою – вздовж Київського водосховища. Так звані російські експерти назвуть операцію в Гостомелі найскладнішою зі своїх атак із повітря. Тим часом, українці дадуть тим подіям іншу назву – "гостомельський капкан".   

Через, зокрема, дуже високу інтенсивність бойових дій, Сили оборони зафіксували російських десантників надто пізно – буквально на підльоті до аеродрому "Антонов". На відміну від тих окупантів, що проривалися суходолом, росіяни на вертольотах, штурмовиках та бомбардувальнику були тренованими десантниками, чиїм завданням було швидке облаштування плацдарму для майбутньої окупації Київської області та самої столиці".

Деталі: За даними видання, щоби завадити планам росіян, у Генеральному штабі ЗСУ почали терміново шукати серед мешканців Гостомеля людину, яка б змогла коригувати вогонь українських військовослужбовців. Таку людину знайшов помічник Валерія Залужного полковник Олексій Носков.

Видання пише, що "через майже рік, насичений подіями, полковникові Олексію Носкову важко пригадати, хто саме підказав йому телефон перевіреної людини з Гостомеля, але він напевне знає – погодитися на авантюру з коригувальником із народу так легко міг тільки Залужний". 

Дослівно: "Буремної ночі "очима" Гостомеля став чоловік на ім’я Руслан. Він наводив та коригував нашу артилерію голосовими повідомленнями у режимі реального часу в одному з онлайн-месенджерів. Все, що Руслан передавав військовим, на 100% виявлялося правдою. Зокрема, завдяки чоловіковим "метрів 50 лівіше" і "пацани, красавчіки, ви попали, бачу дим" аеродром "Антонов" вдалося втримати". 

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