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Атаку россиян на аэродром в Гостомеле в первые дни войны помог отбить "корректировщик из народа" – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 01:33
Аэродром "Антонов" после обстрела россиян. Фото из открытых источников

Благодаря помощи гражданского корректировщика по имени Руслан Силам обороны Украины удалось отразить атаку российских оккупантов на гостомельский аэродром "Антонов" в первые дни полномасштабного вторжения.

Источник: издание Reporters

Дословно: "Поздно вечером 24 февраля российский десант зашел на территорию Украины со стороны Беларуси на 35 вертолетах, штурмовых Су-25 и бомбардировщике Су-24. Чтобы не заметила наша противовоздушная оборона, вражеские "птички" шли низко над водой – вдоль Киевского водохранилища. Так называемые российские эксперты назовут операцию в Гостомеле самой сложной из своих атак с воздуха. Между тем, украинцы дадут тем событиям другое название – "гостомельский капкан".  

Из-за, в частности, очень высокой интенсивности боевых действий, Силы обороны зафиксировали российских десантников слишком поздно – буквально на подлете к аэродрому "Антонов". В отличие от тех оккупантов, которые прорывались по суше, россияне на вертолетах, штурмовиках и бомбардировщике были тренированными десантниками, чьей задачей было быстрое обустройство плацдарма для будущей оккупации Киевской области и самой столицы".

Детали: По данным издания, чтобы помешать планам россиян, в Генеральном штабе ВСУ начали срочно искать среди жителей Гостомеля человека, который бы смог корректировать огонь украинских военнослужащих. Такого человека нашел помощник Валерия Залужного полковник Алексей Носков.

Издание пишет, что "спустя почти год, насыщенный событиями, полковнику Алексею Носкову трудно вспомнить, кто именно подсказал ему телефон проверенного человека из Гостомеля, но он наверняка знает – согласиться на авантюру с корректировщиком из народа так легко мог только Залужный".

Дословно: "Бурной ночью "глазами" Гостомеля стал человек по имени Руслан. Он наводил и корректировал нашу артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени в одном из онлайн-мессенджеров. Все, что Руслан передавал военным, на 100% оказывалось правдой. В частности, благодаря мужским "метров 50 левее" и "пацаны, красавчики, вы попали, вижу дым" аэродром "Антонов" удалось удержать".

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