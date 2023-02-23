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У ЄС виступили проти штрафів за нерозкриття активів РФ до подальших роз’яснень – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 02:59
Прапор ЄС. ФОТО UNSPLASH

Понад десяток країн Європейського Союзу виступили проти запропонованих штрафів за невиконання зобов'язань щодо звітності про місцерозташування російських активів, що змусило Європейську комісію відмовитися від цього заходу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Politico.

Пропозиція штрафів була частиною десятого пакета санкцій ЄС проти Росії. Її мета – дізнатись, де перебувають заморожені активи Росії, зокрема те, яка частина з майже 300 мільярдів доларів російських золотовалютних резервів, заморожених у країнах G7 та ЄС, зберігається в країнах ЄС.

Єврокомісія пропонувала запровадити зобов'язання повідомляти про місцеперебування, ринкову вартість і вид грошей, які належать підсанкційним особам – включно з Центральним банком Росії – і були або не були заморожені.

У разі невиконання цієї вимоги пропонувались значні штрафи: до 10% обігу для юридичних осіб та 50 тисяч євро – для фізичних осіб, які навмисно або з необережності не повідомлять інформацію про російські активи, плюс щоденні штрафи.

Але, за даними співрозмовників Politico, група з 13 країн ЄС – зокрема Австрія, Німеччина, Бельгія, Чехія, Франція, Італія, Латвія, Мальта і Португалія – висловила заперечення проти цієї пропозиції під час зустрічі послів держав-членів у вівторок.

Вони пояснили це необхідністю додаткових юридичних роз’яснень, "які неможливо вирішити, просто переглянувши пакет санкцій за кілька днів". При цьому принципових заперечень проти самого кроку не висувалось.

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У нових проєктах десятого пакета санкцій, поширених напередодні зустрічі послів ЄС у середу, з якими ознайомилося Politico, два пункти, що стосуються штрафів за нерозкриття місцеперебування російських активів, були вилучені.

Нагадаємо, топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Теми: ЄСРосія
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