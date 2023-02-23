Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС виступили проти штрафів за нерозкриття активів РФ до подальших роз’яснень – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 01:59
У ЄС виступили проти штрафів за нерозкриття активів РФ до подальших роз’яснень – ЗМІ
Прапор ЄС. ФОТО UNSPLASH

Понад десяток країн Європейського Союзу виступили проти запропонованих штрафів за невиконання зобов'язань щодо звітності про місцерозташування російських активів, що змусило Європейську комісію відмовитися від цього заходу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Politico.

Пропозиція штрафів була частиною десятого пакета санкцій ЄС проти Росії. Її мета – дізнатись, де перебувають заморожені активи Росії, зокрема те, яка частина з майже 300 мільярдів доларів російських золотовалютних резервів, заморожених у країнах G7 та ЄС, зберігається в країнах ЄС.

Реклама:

Єврокомісія пропонувала запровадити зобов'язання повідомляти про місцеперебування, ринкову вартість і вид грошей, які належать підсанкційним особам – включно з Центральним банком Росії – і були або не були заморожені.

У разі невиконання цієї вимоги пропонувались значні штрафи: до 10% обігу для юридичних осіб та 50 тисяч євро – для фізичних осіб, які навмисно або з необережності не повідомлять інформацію про російські активи, плюс щоденні штрафи.

Але, за даними співрозмовників Politico, група з 13 країн ЄС – зокрема Австрія, Німеччина, Бельгія, Чехія, Франція, Італія, Латвія, Мальта і Португалія – висловила заперечення проти цієї пропозиції під час зустрічі послів держав-членів у вівторок.

ВІДЕО ДНЯ

Вони пояснили це необхідністю додаткових юридичних роз’яснень, "які неможливо вирішити, просто переглянувши пакет санкцій за кілька днів". При цьому принципових заперечень проти самого кроку не висувалось.

У нових проєктах десятого пакета санкцій, поширених напередодні зустрічі послів ЄС у середу, з якими ознайомилося Politico, два пункти, що стосуються штрафів за нерозкриття місцеперебування російських активів, були вилучені.

Нагадаємо, топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Теми: ЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: