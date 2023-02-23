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В ЕС выступили против штрафов за нераскрытие активов РФ до дальнейших разъяснений – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 02:59
Флаг ЕС. ФОТО UNSPLASH

Более десятка стран Европейского Союза выступили против предложенных штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о местонахождении российских активов, что заставило Европейскую комиссию отказаться от этой меры.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Предложение штрафов было частью десятого пакета санкций ЕС против России. Его цель - узнать, где находятся замороженные активы России, в частности то, какая часть из почти 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов, замороженных в странах G7 и ЕС, хранится в странах ЕС.

Еврокомиссия предлагала ввести обязательство сообщать о местонахождении, рыночной стоимости и виде денег, принадлежащих подсанкционным лицам - включая Центральный банк России - и были или не были заморожены.

В случае невыполнения этого требования предлагались значительные штрафы: до 10% оборота для юридических лиц и 50 тысяч евро - для физических лиц, которые умышленно или по неосторожности не сообщат информацию о российских активах, плюс ежедневные штрафы.

Но, по данным собеседников Politico, группа из 13 стран ЕС - в частности Австрия, Германия, Бельгия, Чехия, Франция, Италия, Латвия, Мальта и Португалия - выразила возражения против этого предложения во время встречи послов государств-членов во вторник.

Они объяснили это необходимостью дополнительных юридических разъяснений, "которые невозможно решить, просто пересмотрев пакет санкций за несколько дней". При этом принципиальных возражений против самого шага не выдвигалось.

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В новых проектах десятого пакета санкций, распространенных накануне встречи послов ЕС в среду, с которыми ознакомилось Politico, два пункта, касающиеся штрафов за нераскрытие местонахождения российских активов, были изъяты.

Напомним, топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Темы: ЕСРосcия
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