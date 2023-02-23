Син Януковича перевів бізнес у юрисдикцію РФ – ЗМІ
Син українського президента-втікача Віктора Януковича Олександр перевів компанію "МАКО Холдинг" у російську юрисдикцію.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Деталі: Як повідомляє видання, компанія "МАКО Холдинг" Януковича-молодшого 17 січня подала заяву про внесення відомостей до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Компанію та її структури зареєстровали на вулиці Артема в окупованому Донецьку.
До того, як змінити юрисдикцію "МАКО Холдинг" була зареєстрована у Краматорську Донецької області.
Довідково: "МАКО Холдинг" працювала на українському ринку з 2006 року. Компанія займалася будівництвом і управлінням офісною та готельною нерухомістю, торгівлею вугіллям і промисловим обладнанням. Наразі компанія перебуває під санкціями ЄС і США.