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Сын Януковича перевел бизнес в юрисдикцию РФ – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 08:07
Александр Янукович. Фото из открытых источников

Сын украинского беглого президента Виктора Януковича Александр перевел компанию "МАКО Холдинг" в российскую юрисдикцию.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Как сообщает издание, компания "МАКО Холдинг" Януковича-младшего 17 января подала заявление о внесении сведений в российский Единый государственный реестр юридических лиц.

Компанию и ее структуры зарегистрировали по улице Артема в оккупированном Донецке.

До того, как сменить юрисдикцию "МАКО Холдинг" была зарегистрирована в Краматорске Донецкой области.

Справка: "МАКО Холдинг" работала на украинском рынке с 2006 года. Компания занималась строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, торговлей углем и промышленным оборудованием. В настоящее время компания находится под санкциями ЕС и США.

Темы: Януковичбизнес
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