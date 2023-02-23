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Росія є серйозною загрозою для Швеції - глава Служби безпеки

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 08:16
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Шведська розвідка попередила, що Росія все більше становить серйозну загрозу її безпеці поряд з іншими авторитарними державами, такими як Китай та Іран.

Про це заявила глава Служби безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен, пише "Європейська правда" з посиланням на Europe Press.

"Росія та інші авторитарні держави стають дедалі більш ворожими у своїх діях, і їхня зловмисна діяльність постійно перебуває в русі", - сказала фон Ессен.

За її словами, погіршення поточної глобальної ситуації має "прямий вплив" на внутрішню стабільність скандинавської країни.

"Світові події також сприяють зростанню екстремізму і збільшенню загрози нападів", - сказала фон Ессен, назвавши Росію, Китай та Іран "найбільшими загрозами" для безпеки Швеції.

Фон Ессен пояснила, що "Росія наразі є найбільшою окремою загрозою", оскільки її дії "непередбачувані", в той час як небезпеки, які походять від Китаю та Ірану, хоча і "відчутні", але є більш "довгостроковими".

Раніше Стокгольм заявляв, що Росія посилить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції, коли це стане можливим, у відповідь на те, що Швеція і Фінляндія подали заявки на членство в НАТО.

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Теми: ШвеціяРосія
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