Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия является серьезной угрозой для Швеции - глава Службы безопасности

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 07:16
Россия является серьезной угрозой для Швеции - глава Службы безопасности
скриншот

Шведская разведка предупредила, что Россия "все больше" представляет "серьезную угрозу ее безопасности наряду с другими "авторитарными" государствами, такими как Китай и Иран.

Об этом заявила глава Службы безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europe Press.

"Россия и другие авторитарные государства становятся все более враждебными в своих действиях, и их злонамеренная деятельность постоянно находится в движении", - сказала фон Эссен.

Реклама:

По ее словам, ухудшение текущей глобальной ситуации оказывает "прямое воздействие" на внутреннюю стабильность скандинавской страны.

"Мировые события также способствуют росту экстремизма и увеличению угрозы нападений", - сказала фон Эссен, назвав Россию, Китай и Иран "самыми большими угрозами" для безопасности Швеции.

Фон Эссен пояснила, что "Россия в настоящее время является самой большой отдельной угрозой", поскольку ее действия "непредсказуемы", в то время как опасности, исходящие от Китая и Ирана, хотя и "ощутимы", но являются более "долгосрочными".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Стокгольм заявлял, что Россия усилит свой военный потенциал в непосредственной близости к Швеции, когда это станет возможным, в ответ на то, что Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО.

Темы: ШвецияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Швеция
Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen
Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине
Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: