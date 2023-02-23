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Россия является серьезной угрозой для Швеции - глава Службы безопасности

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 08:16
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Шведская разведка предупредила, что Россия "все больше" представляет "серьезную угрозу ее безопасности наряду с другими "авторитарными" государствами, такими как Китай и Иран.

Об этом заявила глава Службы безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europe Press.

"Россия и другие авторитарные государства становятся все более враждебными в своих действиях, и их злонамеренная деятельность постоянно находится в движении", - сказала фон Эссен.

По ее словам, ухудшение текущей глобальной ситуации оказывает "прямое воздействие" на внутреннюю стабильность скандинавской страны.

"Мировые события также способствуют росту экстремизма и увеличению угрозы нападений", - сказала фон Эссен, назвав Россию, Китай и Иран "самыми большими угрозами" для безопасности Швеции.

Фон Эссен пояснила, что "Россия в настоящее время является самой большой отдельной угрозой", поскольку ее действия "непредсказуемы", в то время как опасности, исходящие от Китая и Ирана, хотя и "ощутимы", но являются более "долгосрочными".

Ранее Стокгольм заявлял, что Россия усилит свой военный потенциал в непосредственной близости к Швеции, когда это станет возможным, в ответ на то, что Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО.

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Темы: ШвецияРосcия
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