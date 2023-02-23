Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція Польщі провела секретну операцію в Україні: 5 місяців розміновували Київську область

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 08:00
Поліція Польщі провела секретну операцію в Україні: 5 місяців розміновували Київську область
скриншот

Протягом п'яти місяців 98 польських поліцейських брали участь у надсекретній місії в Україні та займалися розмінуванням територій, звільнених від росіян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wirtualna Polska.

Видання повідомило, що вже кілька місяців знало про секретну місію польської поліції в Україні. Але заради безпеки її учасників не повідомляло про неї доти, доки не було отримано офіційне підтвердження з Головного управління поліції, що всі польські поліцейські перетнули кордон і вже перебувають у безпеці на території країни.

Реклама:

Місія розпочалася після минулорічного звернення українців до членів групи ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського Союзу.

Прохання полягало в тому, щоб в Україну було направлено піротехніків для проведення робіт із розмінування території країни. Йшлося про ті місця, звідки були витіснені російські і куди не можна було повернутися, оскільки вони були заміновані або небезпечні через інші залишки бойових дій.

Видання повідомляє, що українська армія не має достатньої кількості саперів, щоб швидко впоратися з цим завданням. Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація. Тому в хід пішла тільки відправка поліцейських піротехніків.

ВІДЕО ДНЯ

З усіх членів групи ATLAS на заклик українців відгукнулася тільки Польща. Інші країни вважали місію в країні, що воює, занадто небезпечною.

Влітку 2022 року рішенням міністра внутрішніх справ і адміністрації було створено Гуманітарний контингент поліції, що складається зі співробітників самостійних антитерористичних підрозділів поліції. В Україну вирушили тільки добровольці.

До групи входили піротехніки, медики та члени бойових груп, завданням яких був захист членів польської місії. Співробітники поліції також узяли із собою двох собак, навчених виявленню вибухових речовин.

Спочатку місія мала тривати три місяці. Однак у грудні її було продовжено ще на два. Польські поліцейські працювали в Київській області. Одним із перших завдань піротехніків було розчищення території одного з аеропортів під Києвом.

Поляки прибрали загалом 2000 небезпечних предметів. Крім іншого, вони очистили дороги і поля від протитанкових і протипіхотних мін. За майже п'ять місяців роботи жоден із польських поліцейських не постраждав.

Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії. У середу всі члени польського контингенту благополучно повернулися до Польщі.

Теми: ПольщаУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Польща
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: