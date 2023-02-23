Поліція Польщі провела секретну операцію в Україні: 5 місяців розміновували Київську область

Протягом п'яти місяців 98 польських поліцейських брали участь у надсекретній місії в Україні та займалися розмінуванням територій, звільнених від росіян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wirtualna Polska.

Видання повідомило, що вже кілька місяців знало про секретну місію польської поліції в Україні. Але заради безпеки її учасників не повідомляло про неї доти, доки не було отримано офіційне підтвердження з Головного управління поліції, що всі польські поліцейські перетнули кордон і вже перебувають у безпеці на території країни.

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Місія розпочалася після минулорічного звернення українців до членів групи ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського Союзу.

Прохання полягало в тому, щоб в Україну було направлено піротехніків для проведення робіт із розмінування території країни. Йшлося про ті місця, звідки були витіснені російські і куди не можна було повернутися, оскільки вони були заміновані або небезпечні через інші залишки бойових дій.

Видання повідомляє, що українська армія не має достатньої кількості саперів, щоб швидко впоратися з цим завданням. Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація. Тому в хід пішла тільки відправка поліцейських піротехніків.

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З усіх членів групи ATLAS на заклик українців відгукнулася тільки Польща. Інші країни вважали місію в країні, що воює, занадто небезпечною.

Влітку 2022 року рішенням міністра внутрішніх справ і адміністрації було створено Гуманітарний контингент поліції, що складається зі співробітників самостійних антитерористичних підрозділів поліції. В Україну вирушили тільки добровольці.

До групи входили піротехніки, медики та члени бойових груп, завданням яких був захист членів польської місії. Співробітники поліції також узяли із собою двох собак, навчених виявленню вибухових речовин.

Спочатку місія мала тривати три місяці. Однак у грудні її було продовжено ще на два. Польські поліцейські працювали в Київській області. Одним із перших завдань піротехніків було розчищення території одного з аеропортів під Києвом.

Поляки прибрали загалом 2000 небезпечних предметів. Крім іншого, вони очистили дороги і поля від протитанкових і протипіхотних мін. За майже п'ять місяців роботи жоден із польських поліцейських не постраждав.

Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії. У середу всі члени польського контингенту благополучно повернулися до Польщі.