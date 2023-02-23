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Полиция Польши провела секретную операцию в Украине: 5 месяцев разминировали Киевскую область

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 08:00
Полиция Польши провела секретную операцию в Украине: 5 месяцев разминировали Киевскую область
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В течение пяти месяцев 98 польских полицейских принимали участие в сверхсекретной миссии в Украине и занимались разминированием территорий, освобожденных от россиян.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Wirtualna Polska.

Издание сообщило, что уже несколько месяцев знало о секретной миссии польской полиции в Украине. Но ради безопасности ее участников не сообщало о ней до тех пор, пока не было получено официальное подтверждение из Главного управления полиции, что все польские полицейские пересекли границу и уже находятся в безопасности на территории страны.

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Миссия началась после прошлогоднего обращения украинцев к членам группы ATLAS - полицейской оперативной группы, объединяющей специальные контртеррористические подразделения Европейского Союза.

Просьба заключалась в том, чтобы в Украину были направлены пиротехники для проведения работ по разминированию территории страны. Речь шла о тех местах, откуда были вытеснены российские и куда нельзя было вернуться, поскольку они были заминированы или небезопасны из-за других остатков боевых действий.

Издание сообщает, что украинская армия не имеет достаточного количества саперов, чтобы быстро справиться с этой задачей. Не могут это сделать и военные саперы из стран НАТО, так как это будет расценено Россией как провокация. Поэтому в ход пошла только отправка полицейских пиротехников.

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Из всех членов группы ATLAS на призыв украинцев откликнулась только Польша. Другие страны посчитали миссию в воюющей стране слишком опасной.

Летом 2022 года решением министра внутренних дел и администрации был создан Гуманитарный контингент полиции, состоящий из сотрудников самостоятельных антитеррористических подразделений полиции. В Украину отправились только добровольцы.

В группу входили пиротехники, медики и члены боевых групп, задачей которых была защита членов польской миссии. Сотрудники полиции также взяли с собой двух собак, обученных обнаружению взрывчатых веществ.

Первоначально миссия должна была продлиться три месяца. Однако в декабре она была продлена еще на два. Польские полицейские работали в Киевской области. Одним из первых заданий пиротехников была расчистка территории одного из аэропортов под Киевом.

Поляки убрали в общей сложности 2 000 опасных предметов. Помимо прочего, они очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. За почти пять месяцев работы ни один из польских полицейских не пострадал. В последние недели в штаб-квартире полиции было принято решение о прекращении миссии. На это повлияла, в частности, разведывательная информация о планируемом наступлении России. В среду все члены польского контингента благополучно вернулись в Польшу.

Темы: ПольшаУкраинавойнаРосcия
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