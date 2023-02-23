Працівники 5 медзакладів і ВЛК у Києві штампували "діагнози" чоловікам для виїзду за кордон

Правоохоронці викрили працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій в організації схеми незаконного перетину кордону.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Силовики викрили організовану групу з 15 осіб, у тому числі працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій, які шляхом підроблення документів організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи підробляли документи, що засвідчували нібито наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань.

Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину держкордону.

До схеми були залучені особи, які підшуковували бажаючих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів, а саме працівники різних медичних установ столиці, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку.

Також учасники схеми обговорювали з замовниками "діагнози" та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні у медичних закладах.

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Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тисяч доларів США з особи.

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

При документуванні злочину один із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі цих документів безперешкодно перетнув кордон.

У межах слідства правоохоронці провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів, під час яких виявили грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, переписку з мобільних телефонів, відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів тощо.

За результатами слідчих дій 7 фігурантам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.

Як уточнили УП в пресслужбі прокуратури, суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи: чотирьом - нічні домашні арешти, трьом – особисті зобов'язання.

Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають.