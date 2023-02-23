Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Працівники 5 медзакладів і ВЛК у Києві штампували "діагнози" чоловікам для виїзду за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 10:35
фото прокуратури

Правоохоронці викрили працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій в організації схеми незаконного перетину кордону.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Силовики викрили організовану групу з 15 осіб, у тому числі працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій, які шляхом підроблення документів організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи підробляли документи, що засвідчували нібито наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань.

 

Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину держкордону.

До схеми були залучені особи, які підшуковували бажаючих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів, а саме працівники різних медичних установ столиці, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку.

Також учасники схеми обговорювали з замовниками "діагнози" та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні у медичних закладах.

ВІДЕО ДНЯ

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тисяч доларів США з особи.

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

При документуванні злочину один із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі цих документів безперешкодно перетнув кордон.

У межах слідства правоохоронці провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів, під час яких виявили грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, переписку з мобільних телефонів, відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів тощо.

 

За результатами слідчих дій 7 фігурантам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.

Як уточнили УП в пресслужбі прокуратури, суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи: чотирьом - нічні домашні арешти, трьом – особисті зобов'язання.

Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають.

Теми: КиївпрокуратураВоєнний стан
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні

ISW пояснив, чому Кремль не прокоментував річницю вторгнення Росії в Україну

Зараз Україні "не потрібні F-16" – Байден

Євросоюз таки схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки

Усі новини...
Київ
До Києва приїхав прем’єр Іспанії
Евакуатори не зупиняються: хто заробляє на евакуації авто під час війни
Економічні новини 21 лютого: наскрізні вагони в метро та українізація залізниці
Останні новини
10:58
Ув'язнена колишня віцепрезидентка Європарламенту оскаржила скасування імунітету
10:45
відеоНовий випуск УП Чат: Рік великої війни
10:26
відеоУ Маріуполі вибухнув склад БК – Андрющенко
10:13
Як безкоштовно отримати ліки від хвороби Паркінсона – пояснення НСЗУ
10:02
Лукашенко наступного тижня їде з офіційним візитом до Китаю
09:43
Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка
09:24
Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні
08:55
Росіяни втратили роту вояк, без успіху штурмуючи Кремінський напрямок – ОВА
08:38
Нові санкції проти Росії погодили після компромісу з Польщею - ЗМІ
08:24
Збройні сили знищили 12 російських танків та 10 артсистем
Усі новини...