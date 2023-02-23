Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Працівники 5 медзакладів і ВЛК у Києві штампували "діагнози" чоловікам для виїзду за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 09:35
Працівники 5 медзакладів і ВЛК у Києві штампували діагнози чоловікам для виїзду за кордон
фото прокуратури

Правоохоронці викрили працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій в організації схеми незаконного перетину кордону.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Силовики викрили організовану групу з 15 осіб, у тому числі працівників 5 столичних медичних закладів та членів лікарських комісій, які шляхом підроблення документів організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Реклама:

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи підробляли документи, що засвідчували нібито наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань.

 

Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину держкордону.

До схеми були залучені особи, які підшуковували бажаючих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів, а саме працівники різних медичних установ столиці, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку.

ВІДЕО ДНЯ

Також учасники схеми обговорювали з замовниками "діагнози" та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні у медичних закладах.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тисяч доларів США з особи.

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

При документуванні злочину один із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі цих документів безперешкодно перетнув кордон.

У межах слідства правоохоронці провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів, під час яких виявили грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, переписку з мобільних телефонів, відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів тощо.

 

За результатами слідчих дій 7 фігурантам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.

Як уточнили УП в пресслужбі прокуратури, суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи: чотирьом - нічні домашні арешти, трьом – особисті зобов'язання.

Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають.

Теми: КиївпрокуратураВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Київ
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: