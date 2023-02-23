Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Работники 5 медучреждений и ВВК в Киеве штамповали "диагнозы" мужчинам для выезда за границу

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 10:35
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили работников 5 столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий в организации схемы незаконного пересечения границы.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Силовики разоблачили организованную группу из 15 человек, в том числе работников 5 столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий, которые путем подделки документов организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Согласно материалам следствия, участники преступной группы подделывали документы, удостоверяющие якобы наличие у мужчин призывного возраста тяжелых заболеваний.

Фальшивые диагнозы давали основания для признания этих мужчин временно непригодными для военной службы, устраняя таким образом им препятствия для пересечения госграницы.

 

К схеме были привлечены лица, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также лица, которые непосредственно изготавливали пакет необходимых документов, а именно работники различных медицинских учреждений столицы, члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по вопросам проверки состояния воинского учета.

Также участники схемы обсуждали с заказчиками "диагнозы" и фиктивно оформляли пребывание этих лиц на стационарном лечении в медицинских учреждениях.

ВИДЕО ДНЯ

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла 3 тысяч долларов США с человека.

Деятельность группы была разоблачена при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денежных средств.

При документировании преступления один из заказчиков, который действовал под контролем правоохранительных органов, на основании этих документов беспрепятственно пересек границу.

В рамках следствия правоохранители провели 35 обысков по месту жительства и работы фигурантов, во время которых обнаружили денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, черновые записи, переписку с мобильных телефонов, сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов и тому подобное.

 

По результатам следственных действий 7 фигурантам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них - в составе организованной группы.

Как уточнили УП в пресс-службе прокуратуры, суд уже избрал подозреваемым меры пресечения: четырем - ночные домашние аресты, трем - личные обязательства.

Следственные действия с другими фигурантами производства продолжаются.

Темы: КиевпрокуратураВоенное положение
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине

ISW объяснил, почему Кремль не прокомментировал годовщину вторжения России в Украину

Сейчас Украине "не нужны F-16" – Байден

Евросоюз все же одобрил десятый пакет санкций против России

США выделяют Украине более $10 млрд финансовой поддержки

Все новости...
Киев
В Киев приехал премьер Испании
Эвакуаторы не останавливаются: кто зарабатывает на эвакуации авто во время войны
Экономические новости 21 февраля: сквозные вагоны в метро и украинизация железной дороги
Последние новости
10:58
Экс-вице-президент Европарламента, находящаяся под стражей, обжаловала отмену иммунитета
10:45
видеоНовый выпуск УП Чат: Год большой войны
10:26
видеоВ Мариуполе взорвался склад БК - Андрющенко
10:13
Как бесплатно получить лекарства от болезни Паркинсона – объяснение НСЗУ
10:02
Лукашенко на следующей неделе едет с официальным визитом в Китай
09:43
Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка
09:24
Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине
08:55
Россияне потеряли роту вояк, безуспешно штурмуя Кременское направление - ОВА
08:38
Новые санкции против России согласовали после компромисса с Польшей - СМИ
08:24
Вооруженные силы уничтожили 12 российских танков и 10 артсистем
Все новости...