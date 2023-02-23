Работники 5 медучреждений и ВВК в Киеве штамповали "диагнозы" мужчинам для выезда за границу

Правоохранители разоблачили работников 5 столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий в организации схемы незаконного пересечения границы.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Силовики разоблачили организованную группу из 15 человек, в том числе работников 5 столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий, которые путем подделки документов организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

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Согласно материалам следствия, участники преступной группы подделывали документы, удостоверяющие якобы наличие у мужчин призывного возраста тяжелых заболеваний.

Фальшивые диагнозы давали основания для признания этих мужчин временно непригодными для военной службы, устраняя таким образом им препятствия для пересечения госграницы.

К схеме были привлечены лица, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также лица, которые непосредственно изготавливали пакет необходимых документов, а именно работники различных медицинских учреждений столицы, члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по вопросам проверки состояния воинского учета.

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Также участники схемы обсуждали с заказчиками "диагнозы" и фиктивно оформляли пребывание этих лиц на стационарном лечении в медицинских учреждениях.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла 3 тысяч долларов США с человека.

Деятельность группы была разоблачена при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денежных средств.

При документировании преступления один из заказчиков, который действовал под контролем правоохранительных органов, на основании этих документов беспрепятственно пересек границу.

В рамках следствия правоохранители провели 35 обысков по месту жительства и работы фигурантов, во время которых обнаружили денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, черновые записи, переписку с мобильных телефонов, сведения о внесении в базу "eHealth" фиктивных диагнозов и тому подобное.

По результатам следственных действий 7 фигурантам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них - в составе организованной группы.

Как уточнили УП в пресс-службе прокуратуры, суд уже избрал подозреваемым меры пресечения: четырем - ночные домашние аресты, трем - личные обязательства.

Следственные действия с другими фигурантами производства продолжаются.