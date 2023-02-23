Фінляндія передасть Україні три Leopard 2 для розмінування

Виправлено: раніше у новині не вказувалось, що мова про танки для розмінування на базі Leopard 2.

Фінляндія передасть Україні три своїх танки Leopard 2, призначені для розмінування, у рамках тринадцятого пакета військової допомоги для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міноборони Фінляндії.

Рішення щодо цього схвалив президент Саулі Нііністьо 23 лютого за пропозицією уряду.

Фінляндія передасть три танки для розмінування, а також допоможе з навчанням екіпажів. Загальна вартість 13-го пакета складає понад 160 млн євро. Інших деталей пакета допомоги і часу надходження цієї зброї не розкриватимуть з міркувань безпеки.

"У п’ятницю 24 лютого виповниться річниця з початку агресивної війни Росії, і Україна далі потребує підтримки, щоб оборонятися. Ми надаємо більше озброєння та долучимось до співпраці щодо "Леопардів" разом із партнерами", - зазначив міністр оборони Мікко Савола.

Загальна вартість зброї, яку Фінляндія передала Україні за час повномасштабної війни, сягає близько 750 млн євро.

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Нагадаємо, 20 лютого міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто розповів про підготовку нового пакета військової допомоги для України та натякнув, що цього тижня у Фінляндії можуть прийняти певні рішення щодо її участі у "танковій коаліції".

Загалом у Фінляндії близько 200 танків Leopard 2. Коли ще тривали дискусії щодо формату участі Фінляндії у танковій коаліції, президент попередив, що країна не зможе надати суттєву кількість машин, оскільки сама має протяжний сухопутний кордон з Росією.