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Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2 для разминирования

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 11:36

Исправлено: ранее в новости не указывалось, что речь о танках для разминирования на базе Leopard 2.

Финляндия передаст Украине три своих танка Leopard 2, предназначенные для разминирования, в рамках тринадцатого пакета военной помощи для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Минобороны Финляндии.

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Решение об этом одобрил президент Саули Ниинисте 23 февраля по предложению правительства.

Финляндия передаст три танка для разминирования, а также поможет с обучением экипажей. Общая стоимость 13-го пакета составляет более 160 млн евро. Других деталей пакета помощи и времени поступления этого оружия не будут раскрывать из соображений безопасности.

"В пятницу 24 февраля исполнится годовщина с начала агрессивной войны России, и Украина дальше нуждается в поддержке, чтобы обороняться. Мы предоставляем больше вооружения и присоединимся к сотрудничеству по "Леопардам" вместе с партнерами", - отметил министр обороны Микко Савола.

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Общая стоимость оружия, которое Финляндия передала Украине за время полномасштабной войны, составляет около 750 млн евро.

Напомним, 20 февраля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Украины и намекнул, что на этой неделе в Финляндии могут принять определенные решения относительно ее участия в "танковой коалиции".

Всего у Финляндии около 200 танков Leopard 2. Когда еще продолжались дискуссии о формате участия Финляндии в танковой коалиции, президент предупредил, что страна не сможет предложить много машин, поскольку сама имеет протяженную сухопутную границу с Россией.

Темы: ФинляндияУкраинаоружиевойна
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