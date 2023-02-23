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Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2 для разминирования

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 12:36

Исправлено: ранее в новости не указывалось, что речь о танках для разминирования на базе Leopard 2.

Финляндия передаст Украине три своих танка Leopard 2, предназначенные для разминирования, в рамках тринадцатого пакета военной помощи для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Минобороны Финляндии.

Решение об этом одобрил президент Саули Ниинисте 23 февраля по предложению правительства.

Финляндия передаст три танка для разминирования, а также поможет с обучением экипажей. Общая стоимость 13-го пакета составляет более 160 млн евро. Других деталей пакета помощи и времени поступления этого оружия не будут раскрывать из соображений безопасности.

"В пятницу 24 февраля исполнится годовщина с начала агрессивной войны России, и Украина дальше нуждается в поддержке, чтобы обороняться. Мы предоставляем больше вооружения и присоединимся к сотрудничеству по "Леопардам" вместе с партнерами", - отметил министр обороны Микко Савола.

Общая стоимость оружия, которое Финляндия передала Украине за время полномасштабной войны, составляет около 750 млн евро.

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Напомним, 20 февраля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Украины и намекнул, что на этой неделе в Финляндии могут принять определенные решения относительно ее участия в "танковой коалиции".

Всего у Финляндии около 200 танков Leopard 2. Когда еще продолжались дискуссии о формате участия Финляндии в танковой коалиции, президент предупредил, что страна не сможет предложить много машин, поскольку сама имеет протяженную сухопутную границу с Россией.

Темы: ФинляндияУкраинаоружиевойна
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