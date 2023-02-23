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Столичний блогер "поклав до кишені" 340 тисяч донатів для ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 12:35
фото поліції

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисяч донатів для Збройних сил України.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, столична поліція

Деталі: Мешканцю міста Києва оголосили підозру за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб ЗСУ.

За даними слідства, 24-річний підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

 

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

Правоохоронці викрили понад 30 фактів незаконного виведення грошових коштів з електронного гаманця сайту. У такий спосіб зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

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Як пояснила УП речниця прокуратури Надія Максимець, запобіжний захід блогеру ще не обирали. Наразі підозрюваний висловив готовність співпрацювати зі слідством та відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.  

Теми: Київпрокуратураполіція
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