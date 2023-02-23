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Столичний блогер "поклав до кишені" 340 тисяч донатів для ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 11:35
Столичний блогер поклав до кишені 340 тисяч донатів для ЗСУ
фото поліції

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисяч донатів для Збройних сил України.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, столична поліція

Деталі: Мешканцю міста Києва оголосили підозру за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб ЗСУ.

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За даними слідства, 24-річний підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

 

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

Правоохоронці викрили понад 30 фактів незаконного виведення грошових коштів з електронного гаманця сайту. У такий спосіб зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

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У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Як пояснила УП речниця прокуратури Надія Максимець, запобіжний захід блогеру ще не обирали. Наразі підозрюваний висловив готовність співпрацювати зі слідством та відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.  

Теми: Київпрокуратураполіція
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