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Столичный блогер "прикарманил" 340 тысяч донатов для ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 12:35
фото полиции

Столичного блогера уличили в завладении 340 тысяч донатов для Вооруженных сил Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, столичная полиция

Детали: Жителю города Киева объявили подозрение по факту мошеннического завладения средствами, собранными для нужд ВСУ.

 

По данным следствия, 24-летний подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах.

Получив несанкционированный доступ к виртуальному кошельку сайта, мужчина начал систематически выводить средства, собранные гражданами со всего мира на нужды украинской армии, на собственный счет.

Правоохранители разоблачили более 30 фактов незаконного вывода денежных средств с электронного кошелька сайта. Таким образом злоумышленник завладел 340 тысячами гривен донатов.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяли носители информации, подтверждающие противоправную деятельность, и денежные средства, добытые преступным путем.

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Как пояснила УП пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец, меру пресечения блогеру еще не избирали. Сейчас подозреваемый выразил готовность сотрудничать со следствием и возместить нанесенный ущерб в полном объеме.

Темы: Киевпрокуратураполиция
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