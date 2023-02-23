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Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 13:21
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
ПРЕССЛУЖБА "СЛУГИ НАРОДУ"

Верховная Рада в четверг приняла решение отстранить внефракционного народного депутата Гео Лероса от участия в заседаниях до конца года, по словам нардепа, из-за критики в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: Лерос в Facebook, нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Лероса: "Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады". 

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Детали: Лерос считает, что причиной отстранения является то, что он назвал главу Офиса президента Андрея Ермака "фсбешной гнидой" в его присутствии.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что за остранение проголосовали "Слуги" (192), "Доверие" (12), "За будущее" (10), "Восстановление Украины" (14), "Батькивщина" (10) и ОПЗЖ.

Кроме того, Гончаренко пояснил, что заседание Рады не закрывалось с 24 февраля 2022 года, поскольку "во время действия военного положения заседание Рады не закрывается, то есть Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до конца войны".

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Предыстория: 

  • Депутат Верховной Рады Гео Лерос во время заседания парламента 8 февраля потребовал посадить в тюрьму главу Офиса президента Андрея Ермака, сказав: "Когда ФСБшная гнида Ермак сядет за государственную измену?".

Темы: Гео Лерос Андрей ЕрмакВерховная Рада
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