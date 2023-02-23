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В Естонії одностатеві пари отримали право брати спільне прізвище

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 16:20

В Естонії одностатевим парам, які уклали договір про співжиття, дозволили брати спільне прізвище.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Немає жодної причини, чому держава повинна стояти у людей на шляху в цьому випадку", - сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

У січні цього року міністерство внутрішніх справ переглянуло положення закону про імена, що стосуються надання людям спільного прізвища, і 27 січня міністр підписав протокол, згідно з яким підставою для клопотання про спільне прізвище може бути договір про співжиття.

Представниця Естонського центру з прав людини Келлі Гроссталь підкреслила, що йдеться про рішення міністра, а не судову практику. Це означає, що наступний міністр має право внести свої зміни.

"Це не вирішує проблему правової ясності, створену прийняттям закону про спільне проживання без актів застосування права", - додала Гроссталь.

Правом взяти спільне прізвище вже скористалися чотири одностатеві пари.

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Нагадаємо, в лютому керівний орган англіканської церкви схвалив пропозицію дозволити священникам благословляти одностатеві шлюби і цивільні партнерства.

Теми: Естоніякультура
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