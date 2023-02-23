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В Эстонии однополые пары получили право брать общую фамилию

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 16:20

В Эстонии однополым парам, которые заключили договор о сожительстве, позволили брать общую фамилию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Нет ни одной причины, почему государство должно стоять у людей на пути в этом случае", - сказал министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.

В январе этого года министерство внутренних дел пересмотрело положения закона об именах, касающиеся предоставления людям общей фамилии, и 27 января министр подписал протокол, согласно которому основанием для ходатайства о совместной фамилии может быть договор о сожительстве.

Представительница Эстонского центра по правам человека Келли Гроссталь подчеркнула, что речь идет о решении министра, а не судебной практике. Это означает, что следующий министр имеет право внести свои изменения.

"Это не решает проблему правовой ясности, созданную принятием закона о совместном проживании без актов применения права", - добавила Гроссталь.

Правом взять общую фамилию уже воспользовались четыре однополые пары.

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Напомним, в феврале руководящий орган англиканской церкви одобрил предложение разрешить священникам благословлять однополые браки и гражданские партнерства.

Темы: Эстониякультура
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