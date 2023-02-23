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Латвійський депутат на ПА ОБСЄ послав делегацію РФ нах*й, і їй влаштували бойкот

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 18:13
Депутат із Латвії Ріхардс Колс, скриншот

Депутат із Латвії Ріхардс Колс, який бере участь у зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, облаяв делегацію Росії, після чого на знак протесту із зали вийшла половина делегацій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Колс виклав уривок свого виступу, де він емоційно звертається до присутніх і засуджує той факт, що делегацію Росії – яких він назвав воєнними злочинцями – взагалі допустили до участі в ПА ОБСЄ.

"Той факт, що ця делегація тут, а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська - це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!" – заявив Колс.

"Скористаюсь моментом – і заздалегідь перепрошую, пане голово. Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: "Русский военный корабль, пошел нах*й", – додав латвійський депутат.

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Як передає "Белсат", у відповідь представник російської делегації відповів, що перебуває на сесії "правочинно", й запропонував незгодним вийти із зали "разом зі своїми українськими прапорами". У результаті половина делегацій покинула засідання ПА ОБСЄ.

Нагадаємо, делегація Верховної Ради оголосила, що не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії. Через присутність на ПА ОБСЄ росіян зустріч вирішила бойкотувати також делегація Литви.

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Теми: ОБСЄРосія
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