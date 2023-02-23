Латвийский депутат на ПА ОБСЕ послал делегацию РФ нах*й, и ей устроили бойкот

Депутат из Латвии Рихардс Колс, который участвует в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, обругал делегацию России, после чего в знак протеста из зала вышла половина делегаций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Колс выложил отрывок своего выступления, где он эмоционально обращается к присутствующим и осуждает тот факт, что делегацию России - которых он назвал военными преступниками - вообще допустили к участию в ПА ОБСЕ.

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"Тот факт, что эта делегация здесь, особенно - делегация, состоящая из подсанкционных лиц, которые голосовали за аннексию территории независимой страны, Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Луганска - это просто позор! Это те принципы, которые эта организация призвалась защищать и охранять! А мы сидим, как будто ничего не произошло!" - заявил Колс.

"Воспользуюсь моментом - и заранее извиняюсь, господин председатель. Передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале, процитировав украинских пограничников: "Русский военный корабль, пошел нах*й", - добавил латвийский депутат.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN ВИДЕО ДНЯ February 23, 2023

Как передает "Белсат", в ответ представитель российской делегации сказал, что находится на сессии "правомочно", и предложил несогласным выйти из зала "вместе со своими украинскими флагами". В результате половина делегаций покинула заседание ПА ОБСЕ.

Напомним, делегация Верховной Рады объявила, что не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 23-24 февраля в Вене, в знак протеста против допуска к ней представителей России. Из-за присутствия на ПА ОБСЕ россиян встречу решила бойкотировать также делегация Литвы.