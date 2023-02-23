Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвийский депутат на ПА ОБСЕ послал делегацию РФ нах*й, и ей устроили бойкот

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 18:13
Депутат из Латвии Рихардс Колс, скриншот

Депутат из Латвии Рихардс Колс, который участвует в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, обругал делегацию России, после чего в знак протеста из зала вышла половина делегаций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Колс выложил отрывок своего выступления, где он эмоционально обращается к присутствующим и осуждает тот факт, что делегацию России - которых он назвал военными преступниками - вообще допустили к участию в ПА ОБСЕ.

"Тот факт, что эта делегация здесь, особенно - делегация, состоящая из подсанкционных лиц, которые голосовали за аннексию территории независимой страны, Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Луганска - это просто позор! Это те принципы, которые эта организация призвалась защищать и охранять! А мы сидим, как будто ничего не произошло!" - заявил Колс.

"Воспользуюсь моментом - и заранее извиняюсь, господин председатель. Передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале, процитировав украинских пограничников: "Русский военный корабль, пошел нах*й", - добавил латвийский депутат.

ВИДЕО ДНЯ

Как передает "Белсат", в ответ представитель российской делегации сказал, что находится на сессии "правомочно", и предложил несогласным выйти из зала "вместе со своими украинскими флагами". В результате половина делегаций покинула заседание ПА ОБСЕ.

Напомним, делегация Верховной Рады объявила, что не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 23-24 февраля в Вене, в знак протеста против допуска к ней представителей России. Из-за присутствия на ПА ОБСЕ россиян встречу решила бойкотировать также делегация Литвы.

Темы: ОБСЕРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Евросоюз все же одобрил десятый пакет санкций против России

США выделяют Украине более $10 млрд финансовой поддержки

Канада вводит санкции против заместителей премьера РФ и семьи Медведева – премьер

Эрдоган поговорил с Путиным после Зеленского

Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение

Зеленский о вероятности переговоров с Путиным в Турции: Нет с кем говорить

Все новости...
ОБСЕ
Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян
Украина против участия россиян в заседании ПА ОБСЕ в Вене и предлагает перенести встречу
Россия вывезла из Украины более 14 тыс. детей – представитель США в ОБСЕ
Последние новости
01:05
ЕС ожидает одобрения Косово и Сербией плана по нормализации отношений в понедельник - СМИ
00:30
Позиции ядерных сил РФ не изменились после ее отказа от договора СНВ-III – Пентагон
00:10
Австрия все еще импортирует половину газа из России - канцлер
23:53
Украина не согласна минимум с одним пунктом "мирного плана" КНР – Кулеба
23:31
Евросоюз все же одобрил десятый пакет санкций против России
23:22
Россия не способна достичь своих стратегических целей – посол США при НАТО
23:01
США выделяют Украине более $10 млрд финансовой поддержки
22:30
видеоРезников похвастался танком Leopard: "Где дорога на Москву?"
22:29
"Было очень страшно – я понял, что началась война": воспоминания детей о первых днях вторжения
22:16
Канада вводит санкции против заместителей премьера РФ и семьи Медведева – премьер
Все новости...