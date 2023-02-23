Серед українців найпоширеніший прогноз, що війна триватиме 6-12 місяців

Найпопулярніше серед українців очікування, що війна ще триватиме від 6 до 12 місяців.

Джерело: соціологічне опитування Національного демократичного інституту за участі КМІС, результати якого є в "Української правди"

Деталі: Таку відповідь дали 26% опитаних. У травні 2022 року термін від половини до року називали лише 11% респондентів.

9% українців вважають, що війна скінчиться менш ніж за 3 місяці (27% у травні 2022), 22% прогнозують 3-6 місяців протистояння (17%), 15% очікують ще більше ніж рік війни (7%).

Найбільше, 29% респондентів, не знають відповіді на це питання (у травні 2022 року таких було 38%).

Опитування проводилось 4-16 січня по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Усі 2 508 інтерв’ю було проведено телефоном.

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Дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Польові роботи проводив Київський міжнародний інститут соціології.