Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди украинцев самый распространенный прогноз, что война продлится 6-12 месяцев

Евгений КизиловЧетверг, 23 февраля 2023, 18:54
Getty Images

Самое популярное среди украинцев ожидание, что война еще продлится от 6 до 12 месяцев.

Источник: социологический опрос Национального демократического института при участии КМИС, результаты которого есть в расположении "Украинской правды"

Детали: Такой ответ дали 26% опрошенных. В мае 2022 года срок от половины до года называли лишь 11% респондентов.

9% украинцев считают, что война закончится менее чем через 3 месяца (27% в мае 2022), 22% прогнозируют 3-6 месяцев противостояния (17%), 15% ожидают еще больше чем год войны (7%).

Больше всего, 29% респондентов, не знают ответа на этот вопрос (в мае 2022 года таких было 38%).

 

Опрос проводился 4-16 января по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Все 2 508 интервью были проведены по телефону.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

ВИДЕО ДНЯ

Исследование стало возможным при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Полевые работы проводил Киевский международный институт социологии.

Темы: войнаопрос
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

фотоГенерал Сырский приехал в Бахмут: бои идут в окрестностях города

Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны

видеоЗалужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"

Все новости...
война
В Донецке на днях заметили 6 "скорых" с ранеными захватчиками – Генштаб ВСУ
Генштаб о 365 дне войны: Провальное наступление РФ, пораженные БпЛА и "важный объект" врага
РФ ударила по спасателям, которые искали людей под завалами администрации на Харьковщине
Последние новости
18:45
Порошенко прокомментировал выпад Зеленского: Послушал и забыл
18:35
Во Франции стартовали масштабные военные учения - со сценарием войны высокой интенсивности
18:25
Россияне устроили пыточную в оккупированной Васильевке – Генштаб
18:13
На Бахмутском направлении россияне совершили несколько безуспешных атак – сводка Генштаба
18:02
"Укргаздобыча" получила более 62 тонн энергетического оборудования от Швеции
18:00
фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар
17:42
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой более 5
17:39
В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на 38% - ЛУН
17:26
Подбитый в Украине российский танк выставили в центре Таллинна
17:10
фотоГенерал Сырский приехал в Бахмут: бои идут в окрестностях города
Все новости...