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Среди украинцев самый распространенный прогноз, что война продлится 6-12 месяцев

Евгений КизиловЧетверг, 23 февраля 2023, 17:54
Среди украинцев самый распространенный прогноз, что война продлится 6-12 месяцев
Getty Images

Самое популярное среди украинцев ожидание, что война еще продлится от 6 до 12 месяцев.

Источник: социологический опрос Национального демократического института при участии КМИС, результаты которого есть в расположении "Украинской правды"

Детали: Такой ответ дали 26% опрошенных. В мае 2022 года срок от половины до года называли лишь 11% респондентов.

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9% украинцев считают, что война закончится менее чем через 3 месяца (27% в мае 2022), 22% прогнозируют 3-6 месяцев противостояния (17%), 15% ожидают еще больше чем год войны (7%).

Больше всего, 29% респондентов, не знают ответа на этот вопрос (в мае 2022 года таких было 38%).

 

Опрос проводился 4-16 января по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Все 2 508 интервью были проведены по телефону.

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Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Исследование стало возможным при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Полевые работы проводил Киевский международный институт социологии.

Темы: войнаопрос
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