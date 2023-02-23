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У Держдепі США розповіли про дискусії з Україною щодо надання західних винищувачів

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 18:13

Сполучені Штати ведуть діалог із Україною стосовно її військових потреб, і в ньому також фігурує питання постачання винищувачів західного зразка.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, передає "Європейська правда".

"Ми продовжуємо це обговорювати – і на внутрішньому рівні, коли йдеться про більше довгострокове забезпечення ППО, і з Україною. Є певні країни в Європі, які зацікавлені в наданні (винищувачів четвертого або п’ятого покоління), і, як сказав президент Байден, це рішення ухвалюватимуть вони. Знову ж таки, ситуація змінюється з урахуванням потреб України", – прокоментувала вона.

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Перед тим Нуланд наголосила, що в інтересах України та США перебуває таке зміцнення українських Збройних Сил, які дозволять запобігти майбутній російській агресії.

"Коли війна зупинилась у 2015-му, він (Путін) витратив час, готуючись до нового наступу. І ми не можемо цього допустити знову. Тож нам потрібно думати про потужну інтегровану ППО для України, яка міститиме й те, що ми вже передали, і, певно, те, що ми ще не надали, та навчання на цій техніці. Ми розглядаємо всі ці питання на додачу до роботи з підтримки України до подальших боїв", – зазначила представниця Держдепу.

США, як відомо, наразі не планують передавати Україні власні винищувачі, та висловлювали готовність підтримати відповідне рішення інших країн. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Теми: винищувачіСШАУкраїна
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