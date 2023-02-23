Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдепе США рассказали о дискуссиях с Украиной о предоставлении западных истребителей

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 18:13

Соединенные Штаты ведут диалог с Украиной относительно ее военных потребностей, и в нем также фигурирует вопрос поставки истребителей западного образца.

Об этом в интервью The Washington Post заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает "Европейская правда".

"Мы продолжаем это обсуждать - и на внутреннем уровне, когда речь идет о более долгосрочном обеспечении ПВО, и с Украиной. Есть определенные страны в Европе, которые заинтересованы в предоставлении (истребителей четвертого или пятого поколения), и, как сказал президент Байден, это решение будут принимать они. Опять же, ситуация меняется с учетом потребностей Украины", - прокомментировала она.

Реклама:

Перед тем Нуланд подчеркнула, что в интересах Украины и США находится такое укрепление украинских Вооруженных Сил, которые позволят предотвратить будущую российскую агрессию.

"Когда война остановилась в 2015-м, он (Путин) потратил время, готовясь к новому наступлению. И мы не можем этого допустить снова. Поэтому нам нужно думать о мощной интегрированной ПВО для Украины, которая будет содержать и то, что мы уже передали, и, вероятно, то, что мы еще не предоставили, и обучение на этой технике. Мы рассматриваем все эти вопросы в дополнение к работе по поддержке Украины к дальнейшим боям", - отметила представитель Госдепа.

США, как известно, пока не планируют передавать Украине собственные истребители, и выражали готовность поддержать соответствующее решение других стран.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее министр заявил, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Темы: истребителиСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
истребители
В США разбился военный самолет F-18
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
В Пентагоне подтвердили, что США будут обучать украинцев на истребителях F-16
Последние новости
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
Все новости...
Реклама: