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В Госдепе США рассказали о дискуссиях с Украиной о предоставлении западных истребителей

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 19:13

Соединенные Штаты ведут диалог с Украиной относительно ее военных потребностей, и в нем также фигурирует вопрос поставки истребителей западного образца.

Об этом в интервью The Washington Post заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает "Европейская правда".

"Мы продолжаем это обсуждать - и на внутреннем уровне, когда речь идет о более долгосрочном обеспечении ПВО, и с Украиной. Есть определенные страны в Европе, которые заинтересованы в предоставлении (истребителей четвертого или пятого поколения), и, как сказал президент Байден, это решение будут принимать они. Опять же, ситуация меняется с учетом потребностей Украины", - прокомментировала она.

Перед тем Нуланд подчеркнула, что в интересах Украины и США находится такое укрепление украинских Вооруженных Сил, которые позволят предотвратить будущую российскую агрессию.

"Когда война остановилась в 2015-м, он (Путин) потратил время, готовясь к новому наступлению. И мы не можем этого допустить снова. Поэтому нам нужно думать о мощной интегрированной ПВО для Украины, которая будет содержать и то, что мы уже передали, и, вероятно, то, что мы еще не предоставили, и обучение на этой технике. Мы рассматриваем все эти вопросы в дополнение к работе по поддержке Украины к дальнейшим боям", - отметила представитель Госдепа.

США, как известно, пока не планируют передавать Украине собственные истребители, и выражали готовность поддержать соответствующее решение других стран.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее министр заявил, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

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Темы: истребителиСШАУкраина
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