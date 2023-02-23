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Британія створила секретну групу для закупівлі артснарядів радянського зразка для України – NYT

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 18:20

Міністерство оборони Великої Британії минулого року створило секретну групу, яка домовлялась про закупівлю артилерійських снарядів радянського калібру 122 міліметри на потреби України.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, який цитує "Європейська правда".

За даними газети, секретна оперативна група, створена британським міністерством оборони, займалась отриманням боєприпасів радянського зразка. З плином війни в Україні це завдання ставало дедалі складнішим, оскільки у великих постачальників закінчувалися запаси.

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У червні 2022 року Британія уклала угоду про купівлю 40 тисяч артилерійських снарядів і ракет, виготовлених на державних заводах Пакистану. Згідно з умовами угоди, Британія мала заплатити посереднику з Румунії – компанії Romtehnica – за купівлю пакистанської зброї.

В офіційних документах угоди зазначалося, що зброя буде передана з Пакистану до Великої Британії, а про Україну там не йшлось. Але, як повідомили NYT у Romtehnica, угода зірвалася після того, як пакистанський постачальник не зміг доставити боєприпаси.

Як ідеться в матеріалі видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна та її союзники почали скуповувати зброю радянського зразка "скрізь, де тільки могли". Серед іншого, державні українські компанії зверталися до брокерів у США та інших країнах по танки, гелікоптери, літаки й міномети.

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Співрозмовники NYT розповіли, що і Британія, і США фінансували угоди, використовуючи треті країни і брокерів у тих випадках, коли країни-виробники не хотіли публічно визнавати, що вони надають зброю Україні.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.

Раніше ЗМІ повідомили, що окремі члени ЄС підтримали пропозицію Естонії щодо спільних закупівель боєприпасів для України і відповідне рішення може бути ухвалене на саміті ЄС наступного місяця.

Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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