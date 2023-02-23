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Британия создала секретную группу для закупки артснарядов советского образца для Украины - NYT

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 18:20

Министерство обороны Великобритании в прошлом году создало секретную группу, которая договаривалась о закупке артиллерийских снарядов советского калибра 122 миллиметра на нужды Украины.

Об этом говорится в материале The New York Times, который цитирует "Европейская правда".

По данным газеты, секретная оперативная группа, созданная британским министерством обороны, занималась получением боеприпасов советского образца. С течением войны в Украине эта задача становилась все сложнее, поскольку у крупных поставщиков заканчивались запасы.

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В июне 2022 года Великобритания заключила соглашение о покупке 40 тысяч артиллерийских снарядов и ракет, изготовленных на государственных заводах Пакистана. Согласно условиям соглашения, Британия должна была заплатить посреднику из Румынии - компании Romtehnica - за покупку пакистанского оружия.

В официальных документах соглашения отмечалось, что оружие будет передано из Пакистана в Великобританию, а об Украине там речь не шла. Но, как сообщили NYT в Romtehnica, сделка сорвалась после того, как пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.

Как говорится в материале издания, после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина и ее союзники начали скупать оружие советского образца "везде, где только могли". Среди прочего, государственные украинские компании обращались к брокерам в США и других странах за танками, вертолетами, самолетами и минометами.

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Собеседники NYT рассказали, что и Британия, и США финансировали сделки, используя третьи страны и брокеров в тех случаях, когда страны-производители не хотели публично признавать, что они предоставляют оружие Украине.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Ранее СМИ сообщили, что отдельные члены ЕС поддержали предложение Эстонии о совместных закупках боеприпасов для Украины и соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в следующем месяце.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
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