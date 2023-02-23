Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия создала секретную группу для закупки артснарядов советского образца для Украины - NYT

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 19:20

Министерство обороны Великобритании в прошлом году создало секретную группу, которая договаривалась о закупке артиллерийских снарядов советского калибра 122 миллиметра на нужды Украины.

Об этом говорится в материале The New York Times, который цитирует "Европейская правда".

По данным газеты, секретная оперативная группа, созданная британским министерством обороны, занималась получением боеприпасов советского образца. С течением войны в Украине эта задача становилась все сложнее, поскольку у крупных поставщиков заканчивались запасы.

В июне 2022 года Великобритания заключила соглашение о покупке 40 тысяч артиллерийских снарядов и ракет, изготовленных на государственных заводах Пакистана. Согласно условиям соглашения, Британия должна была заплатить посреднику из Румынии - компании Romtehnica - за покупку пакистанского оружия.

В официальных документах соглашения отмечалось, что оружие будет передано из Пакистана в Великобританию, а об Украине там речь не шла. Но, как сообщили NYT в Romtehnica, сделка сорвалась после того, как пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.

Как говорится в материале издания, после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина и ее союзники начали скупать оружие советского образца "везде, где только могли". Среди прочего, государственные украинские компании обращались к брокерам в США и других странах за танками, вертолетами, самолетами и минометами.

Собеседники NYT рассказали, что и Британия, и США финансировали сделки, используя третьи страны и брокеров в тех случаях, когда страны-производители не хотели публично признавать, что они предоставляют оружие Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Ранее СМИ сообщили, что отдельные члены ЕС поддержали предложение Эстонии о совместных закупках боеприпасов для Украины и соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в следующем месяце.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

фотоГенерал Сырский приехал в Бахмут: бои идут в окрестностях города

Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны

видеоЗалужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"

Все новости...
Великобритания
Правительство Британии продлило тарифные льготы для Украины до начала 2024 года
В Лондоне на дороге возле посольства РФ нарисовали огромный флаг Украины на дороге
Британия наращивает производство оружия для помощи Украине – министр обороны
Последние новости
19:09
фото, видеоРоссияне обстреливают Донецкую область: есть раненые, разрушена одна из лучших школ области
18:57
У Орбана снова не могут определиться, Россия или НАТО виноваты в нападении РФ на Украину
18:45
Порошенко прокомментировал выпад Зеленского: Послушал и забыл
18:40
Как Россия готовилась к полномасштабному вторжению? Подкаст-реконструкция 24 февраля
18:35
Во Франции стартовали масштабные военные учения - со сценарием войны высокой интенсивности
18:25
Россияне устроили пыточную в оккупированной Васильевке – Генштаб
18:13
На Бахмутском направлении россияне совершили несколько безуспешных атак – сводка Генштаба
18:02
"Укргаздобыча" получила более 62 тонн энергетического оборудования от Швеции
18:00
фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар
17:42
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой более 5
Все новости...