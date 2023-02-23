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Боррель: Путін думав, що за кілька тижнів буде в Києві, але його армія не така вправна

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 20:29
Боррель: Путін думав, що за кілька тижнів буде в Києві, але його армія не така вправна
Josep Borrell, AFP via Getty Images

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ніхто не очікував, що Україна буде так відчайдушно опиратся Росії, а президент РФ Володимир Путін був упевнений, що за кілька тижнів буде в Києві.

Джерело: Жозеп Боррель в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Торік (24 лютого 2022 року – ред.) мені зателефонували о п'ятій ранку. І коли я почув звук телефону, то одразу подумав: мені оголосять, що Київ бомблять. І ось що мені каже голос на іншому кінці дроту: "Київ – бомблять". Тоді я зрозумів, що сторінка історії перегортається, і ми входимо до драматичної ситуації".

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Деталі: Боррель констатував, що через рік в Україні – тисячі загиблих, але й росіяни мають великі втрати. 

"Україну знищують. Мирних жителів бомбардують. Інфраструктура повністю зруйнована: ні електроенергії, ні водопостачання. Це трагедія українського народу, але й для росіян теж. Десятки тисяч солдатів загинули, багато поранених", – сказав верховний представник ЄС.

"Для Росії це драматична ситуація не тільки для Путіна і його людей. Для російського народу це сумна історія. І ми не знаємо, як довго це триватиме", – додав він.

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Пряма мова: "Ніхто не очікував, що Україна так опиратиметься. Ніхто. І точно не очікував Путін. Путін був упевнений, що за кілька тижнів буде в Києві. І звичайно, більшість друзів України боялися, що Україна не вистоїть.

Але російська армія продемонструвала, що її військові зовсім не такі вправні, як передбачалося, натомість українці – набагато сміливіші та готові захищати свою державу".

Деталі: Боррель зазначив, що завдяки військовій допомозі Україна змогла оборонятися. На його думку, потрібно допомагати ще "більше та швидше".

"Ця війна – ганьба для усього світу! Весь світ дорого розплачується за неї: зростання цін на електроенергію, енергоносії, продукти харчування, галопуюча інфляція, слабке економічне зростання. Усі у світі розплачуються за наслідки рішення Путіна вторгнутися до України", – констатував європейський дипломат. 

Теми: війнаРосіяПутінУкраїна
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