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Боррель: Путин думал, что за несколько недель будет в Киеве, но его армия не такая умелая

Елена РощинаЧетверг, 23 февраля 2023, 20:29
Боррель: Путин думал, что за несколько недель будет в Киеве, но его армия не такая умелая
Josep Borrell, AFP via Getty Images

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что никто не ожидал, что Украина будет так отчаянно опиратся России, а президент РФ Владимир Путин был уверен, что за несколько недель будет в Киеве.

Источник: Жозеп Боррель в интервью "Радио Свобода

Прямая речь: "В прошлом году (24 февраля 2022 года – ред.) мне позвонили в пять утра. И когда я услышал звук телефона, то сразу подумал: мне объявят, что Киев бомбят. И вот что мне говорит голос на другом конце провода: "Киев – бомбят". Тогда я понял, что страница истории переворачивается, и мы входим в драматическую ситуацию".

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Детали: Боррель констатировал, что через год в Украине – тысячи погибших, но и россияне имеют большие потери. 

"Украину уничтожают. Мирных жителей бомбардируют. Инфраструктура полностью разрушена: ни электроэнергии, ни водоснабжения. Это трагедия украинского народа, но и для россиян тоже. Десятки тысяч солдат погибли, много раненых", – сказал верховный представитель ЕС.

"Для России это драматическая ситуация не только для Путина и его людей. Для российского народа это печальная история. И мы не знаем, как долго это будет продолжаться", – добавил он.

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Прямая речь: "Никто не ожидал, что Украина будет так сопротивляться. Никто. И точно не ожидал Путин. Путин был уверен, что через несколько недель будет в Киеве. И конечно, большинство друзей Украины боялись, что Украина не выстоит.

Но российская армия продемонстрировала, что ее военные совсем не такие умелые, как предполагалось, зато украинцы – гораздо смелее и готовы защищать свое государство".

Детали: Боррель отметил, что благодаря военной помощи Украина смогла обороняться. По его мнению, нужно помогать еще "больше и быстрее".

"Эта война – позор для всего мира! Весь мир дорого расплачивается за нее: рост цен на электроэнергию, энергоносители, продукты питания, галопирующая инфляция, слабый экономический рост. Все в мире расплачиваются за последствия решения Путина вторгнуться в Украину", – констатировал европейский дипломат.

Темы: войнаРосcияПутинУкраина
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