Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна може отримати танки M1 Abrams через рік або більше – Пентагон

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 20:54

Міністерка армії США Крістін Вормут заявила, що американській стороні може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, Вормут заявила в четвер під час заходу, організованого Defence Writers Group – асоціацією журналістів, які спеціалізуються на військовій тематиці.

"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми повинні зважити переваги й недолік кожного з них", – зазначила вона.

Реклама:

Вормут уточнила, що один із варіантів, що розглядається, – це створення танків для України "з нуля", хоча зазвичай армія США для експорту модернізує вже наявну техніку. Інша опція – взяти Abrams у країн, які вже їх придбали, однак це "може зіпсувати відносини з важливими союзниками".

Після того, як у січні США оголосили про надання Україні понад 30 танків M1 Abrams, офіційні особи застерегли, що терміни їх отримання можуть бути тривалими. І йдеться не лише про самі танки, а й обслуговувальну техніку, як-то ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси та навчання українських військових.

Приміром, ще наприкінці січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що поставка в Україну нещодавно оголошеного траншу танків Abrams займе "багато місяців", перш ніж вони зможуть опинитися на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: танкиСШАдопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
танки
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Rheinmetall до кінця літа почне обслуговувати танки в Україні
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: