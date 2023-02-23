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Украина может получить танки M1 Abrams через год или больше - Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 20:54

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что американской стороне может понадобиться больше года, чтобы доставить обещанные танки M1 Abrams в Украину, а соответствующие планы все еще разрабатываются.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, Вормут заявила в четверг во время мероприятия, организованного Defence Writers Group - ассоциацией журналистов, специализирующихся на военной тематике.

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, это я вам точно говорю. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не рассчитан на недели или два месяца. Есть и более длительные временные рамки. Но я думаю, что есть варианты, которые не займут больше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны взвесить преимущества и недостаток каждого из них", - отметила она.

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Вормут уточнила, что один из рассматриваемых вариантов - это создание танков для Украины "с нуля", хотя обычно армия США для экспорта модернизирует уже имеющуюся технику. Другая опция - взять Abrams у стран, которые уже их приобрели, однако это "может испортить отношения с важными союзниками".

После того, как в январе США объявили о предоставлении Украине более 30 танков M1 Abrams, официальные лица предостерегли, что сроки их получения могут быть длительными. И речь идет не только о самих танках, но и обслуживающей технике, как ремонтно-эвакуационные машины, боеприпасы и обучение украинских военных.

К примеру, еще в конце января спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что поставка в Украину недавно объявленного транша танков Abrams займет "много месяцев", прежде чем они смогут оказаться на поле боя.

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Темы: танкиСШАпомощь Украинеоружие
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