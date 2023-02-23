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Ліміти споживання електроенергії не плануються 13-й день поспіль

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 22:59
Ліміти споживання електроенергії не плануються 13-й день поспіль
ЛЕП, фото ДТЕК

Оператори системи розподілу анонсують на 24 лютого тринадцятий день поспіль безлімітного споживання електроенергії та відсутності графіків погодинних відключень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Прикарпаттяобленерго" та інших операторів

Деталі: НЕК "Укренерго" на п'ятницю не встановила ліміт споживання електроенергії на Прикарпатті. Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані лише у разі загрози масованих обстрілів або різкого зростання дефіциту потужності в енергосистемі.

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Про відсутність лімітів і погодинних графіків відключень також повідомили на вечір четверга у соцмережах оператори Запорізької, Волинської, Полтавської, Чернівецької, Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.

ДТЕК щодо Одеси та Одеського району уточнив, що там, як і раніше, діятимуть графіки стабілізаційних відключень через мережеві обмеження.

При цьому обленерго закликають абонентів не забувати про економію е/е, щоб уникнути зростання споживання, яке може спричинити необхідність застосування обмежень.

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Деякі оператори, зокрема, "Миколаївобленерго", пояснюють, що зараз без світла споживачі залишаються або в результаті погодних умов, або через бойові дії.

Теми: електроенергіяенергетика
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