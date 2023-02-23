Лимиты потребления электроэнергии не планируются 13-й день подряд

Операторы системы распределения анонсируют на 24 февраля тринадцатый день подряд безлимитного потребления электроэнергии и отсутствия графиков почасовых отключений.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго" и других операторов

Детали: НЭК "Укрэнерго" на пятницу не установила лимит потребления электроэнергии на Прикарпатье. Графики почасовых отключений могут быть применены только в случае угрозы массированных обстрелов или резкого роста дефицита мощности в энергосистеме.

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Об отсутствии лимитов и почасовых графиков отключений также сообщили на вечер четверга в соцсетях операторы Запорожской, Волынской, Полтавской, Черновицкой, Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.

ДТЭК по Одессе и Одесскому району уточнил, что там по-прежнему будут действовать графики стабилизационных отключений из-за сетевых ограничений.

При этом облэнерго призывают абонентов не забывать об экономии электроэнергии, чтобы избежать роста потребления, который может повлечь необходимость применения ограничений.

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Некоторые операторы, в частности, "Николаевоблэнерго", объясняют, что сейчас без света потребители остаются либо в результате погодных условий, либо из-за боевых действий.