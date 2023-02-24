Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція виділяє ще понад 47 млн євро на допомогу Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 01:14
Прапор Швеції. ФОТО: UNSPLASH.COM

Уряд Швеції в четвер ухвалив рішення про виділення 520 мільйонів шведських крон (47,04 мільйона євро для підтримки гуманітарних зусиль та допомоги енергетичному сектору України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підтримка фінансується через чинні бюджетні програми Швеції й поділена на дві частини: 220 мільйонів крон підуть на гуманітарні операції, а решта 300 мільйонів – на спеціальний енергетичний фонд, створений для України.

Гуманітарна допомога буде розподілена серед гуманітарних організацій і спрямована на закупівлю товарів першої необхідності – зокрема ліків та продуктів харчування. Також із неї буде виплачена безпосередня грошова допомога людям.

Решта коштів підуть до Фонду енергетичної підтримки України, який був створений за ініціативи єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. З нього фінансують енергетичні компанії, які не можуть залучити фінансові ресурси для оплати своїх найнеобхідніших закупівель.

"Підтримка України з боку Швеції є рішучою і має безпосереднє значення як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Допомога, яку ми оголошуємо сьогодні, полегшить життя людей, що опинилися в дуже складній ситуації, і в той же час дасть Україні можливість задовольнити свої основні енергетичні потреби", – прокоментував міністр закордонних справ і торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Нагадаємо, на початку лютого шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Міністр оборони Швеції: інтерв'ю про вступ до НАТО, САУ Archer та літаки Gripen для України.

Теми: Швеціядопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

В Україні загинув американський доброволець – CNN

Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт

фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

Усі новини...
Швеція
Фінляндія купить у Швеції NLAW на 37 млн євро
Росія є серйозною загрозою для Швеції - глава Служби безпеки
Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня – ЗМІ
Останні новини
00:47
Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї – директор ЦРУ
00:23
Обстріли Сумщини: за добу – майже 40 "прильотів"
23:48
Кабмін хоче діджиталізувати проходження ВЛК
23:34
За минулий рік зареєстровано понад 2 тисячі кіберінцидентів – Держспецзв’язку
23:18
Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба
23:07
В Україні загинув американський доброволець – CNN
22:37
Велика Британія віддасть 3 тисячі квитків на "Євробачення" українським біженцям
22:22
Обраний президент Чехії: НАТО має розглянути членство України одразу після війни
21:46
Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт
21:17
Зеленський розповів, скільки населених пунктів наразі окуповано
Усі новини...