Швеция выделяет еще более 47 млн евро на помощь Украине

Правительство Швеции в четверг приняло решение о выделении 520 миллионов шведских крон (47,04 миллиона евро) для поддержки гуманитарных усилий и помощи энергетическому сектору Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поддержка финансируется через действующие бюджетные программы Швеции и разделена на две части: 220 миллионов крон пойдут на гуманитарные операции, а остальные 300 миллионов - на специальный энергетический фонд, созданный для Украины.

Гуманитарная помощь будет распределена среди гуманитарных организаций и направлена на закупку товаров первой необходимости - в частности лекарств и продуктов питания. Также из нее будет выплачена непосредственная денежная помощь людям.

Остальные средства пойдут в Фонд энергетической поддержки Украины, который был создан по инициативе еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон весной 2022 года. Из него финансируют энергетические компании, которые не могут привлечь финансовые ресурсы для оплаты своих самых необходимых закупок.

"Поддержка Украины со стороны Швеции является решительной и имеет непосредственное значение как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Помощь, которую мы объявляем сегодня, облегчит жизнь людей, оказавшихся в очень сложной ситуации, и в то же время даст Украине возможность удовлетворить свои основные энергетические потребности", - прокомментировал министр иностранных дел и торговли Швеции Йохан Форсселл.

Напомним, в начале февраля шведский парламент поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, которые предусматривают выделение Украине военной помощи на сумму 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).

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