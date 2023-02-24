У драматичній серії пенальті "Шахтар" обіграв "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" зіграв матч-відповідь плей-оф раунду Ліги Європи проти "Ренна", під час якого у драматичній серії пенальті здобув перемогу і пройшов у наступний раунд.

Джерело: Суспільне

Деталі: Матч-відповідь проти "Ренна" донецька команда зіграла у Франції. У першій грі "гірники" у Польщі обіграли французький клуб з рахунком 2:1, тож для виходу далі мали щонайменше не програвати у другій грі.

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До матчу у Франції "Шахтар" підходив з однією зміною у складі. Автора забитого м'яча Дмитра Криськіва на лівому фланзі атаки змінив Дмитро Топалов.

Поєдинок для "Шахтаря" розпочався з натиску від "Ренна". Французька команда намагалася зрівняти рахунок у протистоянні, однак у першому таймі їй це не вдалося. Натомість "Гірники" забили "Ренну": після подачі з кутового скидкою Артема Бондаренка скористався форвард Лассіна Траоре. Однак згодом гол нападника "Шахтаря" скасували: VAR виявив у Бондаренка в момент скидки гру рукою.

Після безгольового першого тайму "Ренн" відкрив рахунок на старті другого тайму. Контратака французької команди закінчилася голом форварда Карл Токо Екамбі після передачі Аміна Гуірі.

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"Шахтар" мав майже 40 хвилин, щоб зрівняти рахунок та уникнути додаткового часу. Гольові моменти мали Юхим Конопля, а також Данило Сікан, який не підставив ногу під простріл Олександра Зубкова, перебуваючи у метрі від воріт.

90 хвилин матчу закінчилися перемогою "Ренну", тож команди мали переграти ще мінімум 30 хвилин додаткового часу для визначення переможця. За цей час вдалося відзначитися господарям поля: на старті другої 15-хвилинки забив Ібрагім Салах, який вийшов на заміну.

У "Шахтаря" було близько 15 хвилин, щоб перевести гру бодай у серію пенальті. І їм це вдалося: за хвилину до кінця захисник "Ренна" Белосян зрізав м'яча у свої ворота після того, як Невен Джурасек намагався підключити передачею форварда Кевіна Келсі.

У серії пенальті "Шахтар" повів з рахунком 3:1 після стартових трьох ударів: Анатолій Трубін відбив удари Жеремі Доку та Біргера Мелінга. Відповідно, у наступних двох ударах "Шахтарю" достатньо було реалізувати один, аби пройти далі. Однак Валерій Бондар та Данило Сікан не реалізували свої удари. Рахунок став 3:3, серія продовжилася.

І все ж на сьомому ударі Анатолій Трубін відбив ще один удар гравця "Ренна", а у "гірників" забив Кевін Келсі.

Ліга Європи. Плей-оф раунд. Матч-відповідь.

"Ренн" (Франція) - "Шахтар" (Україна) 2:1 дод. час, 4:5 у серії пенальті.

Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 - Белосян, 119 автогол.