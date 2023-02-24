В драматической серии пенальти "Шахтер" обыграл "Ренн" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" сыграл ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы против "Ренна", во время которого в драматической серии пенальти одержал победу и прошел в следующий раунд.

Источник: Суспільне

Детали: Ответный матч против "Ренна" донецкая команда сыграла во Франции. В первой игре "горняки" в Польше обыграли французский клуб со счетом 2:1, поэтому для выхода дальше должны были как минимум не проигрывать во второй игре.

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К матчу во Франции "Шахтер" подходил с одним изменением в составе. Автора забитого мяча Дмитрия Крыськива на левом фланге атаки сменил Дмитрий Топалов.

Поединок для "Шахтера" начался с натиска от "Ренна". Французская команда пыталась сравнять счет в противостоянии, однако в первом тайме ей это не удалось. Зато "Горняки" забили "Ренну": после подачи с углового скидкой Артема Бондаренко воспользовался форвард Лассина Траоре. Однако впоследствии гол нападающего "Шахтера" отменили: VAR обнаружил у Бондаренко в момент скидки игру рукой.

После безголевого первого тайма "Ренн" открыл счет на старте второго тайма. Контратака французской команды закончилась голом форварда Карл Токо Экамби после передачи Амина Гуири.

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"Шахтер" имел почти 40 минут, чтобы сравнять счет и избежать дополнительного времени. Голевые моменты имели Ефим Конопля, а также Даниил Сикан, который не подставил ногу под прострел Александра Зубкова, находясь в метре от ворот.

90 минут матча закончились победой "Ренна", поэтому команды должны были переиграть еще минимум 30 минут дополнительного времени для определения победителя. За это время удалось отличиться хозяевам поля: на старте второй 15-минутки забил Ибрагим Салах, который вышел на замену.

У "Шахтера" было около 15 минут, чтобы перевести игру хотя бы в серию пенальти. И им это удалось: за минуту до конца защитник "Ренна" Белосян срезал мяч в свои ворота после того, как Невен Джурасек пытался подключить передачей форварда Кевина Келси.

В серии пенальти "Шахтер" повел со счетом 3:1 после стартовых трех ударов: Анатолий Трубин отразил удары Жереми Доку и Биргера Мелинга. Соответственно, в следующих двух ударах "Шахтеру" достаточно было реализовать один, чтобы пройти дальше. Однако Валерий Бондарь и Даниил Сикан не реализовали свои удары. Счет стал 3:3, серия продолжилась.

И все же на седьмом ударе Анатолий Трубин отразил еще один удар игрока "Ренна", а у "горняков" забил Кевин Келси.

Лига Европы. Плей-офф раунд. Ответный матч.

"Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Украина) 2:1 доп. время, 4:5 в серии пенальти.

Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 - Белосян, 119 автогол.