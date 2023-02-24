Польща висилає військового аташе Білорусі
П'ятниця, 24 лютого 2023, 06:10
Польська влада прийняла рішення вислати білоруського аташе з питань оборони у Польщі.
Джерело: агентство PAP із посиланням на прессекретаря МЗС Польщі Лукаша Ясіну
Пряма мова: "Найближчим часом білоруський військовий аташе залишить Польщу".
Деталі: Ясіна також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського Консульства у Гродно.
Цьому передувало те, що Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску "Бобрівники" на кордоні з Білоруссю.
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