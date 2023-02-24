Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща висилає військового аташе Білорусі

П'ятниця, 24 лютого 2023, 06:10
Фото з Facebook-сторінки польського консульства

Польська влада прийняла рішення вислати білоруського аташе з питань оборони у Польщі.

Джерело: агентство PAP із посиланням на прессекретаря МЗС Польщі Лукаша Ясіну

Пряма мова: "Найближчим часом білоруський військовий аташе залишить Польщу".

Деталі: Ясіна також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського Консульства у Гродно.

Цьому передувало те, що Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску "Бобрівники" на кордоні з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"

Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

В Україні загинув американський доброволець – CNN

Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт

фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

Усі новини...
Польща
Заморожена історична травма – як з нею впоратися?
Поліція Польщі провела секретну операцію в Україні: 5 місяців розміновували Київську область
Дуда зустрівся із Санду у Варшаві, обговорили безпеку Молдови
Останні новини
05:32
Путіну не зійде з рук війна з Україною – прем'єрка Фінляндії
04:48
ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю
03:50
Шольц розкритикував "мирну ініціативу" Китаю
03:13
Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"
02:21
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю
01:44
Хорватія готує до відправки в Україну 14 гелікоптерів Мі-8 – ЗМІ
00:47
Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї – директор ЦРУ
00:23
Обстріли Сумщини: за добу – майже 40 "прильотів"
23:48
Кабмін хоче діджиталізувати проходження ВЛК
23:34
За минулий рік зареєстровано понад 2 тисячі кіберінцидентів – Держспецзв’язку
Усі новини...