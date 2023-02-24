Польща висилає військового аташе Білорусі

Польська влада прийняла рішення вислати білоруського аташе з питань оборони у Польщі.

Джерело: агентство PAP із посиланням на прессекретаря МЗС Польщі Лукаша Ясіну

Пряма мова: "Найближчим часом білоруський військовий аташе залишить Польщу".

Деталі: Ясіна також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського Консульства у Гродно.

Цьому передувало те, що Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску "Бобрівники" на кордоні з Білоруссю.