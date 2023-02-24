Польша высылает военного атташе Беларуси
Пятница, 24 февраля 2023, 05:10
Польские власти приняли решение выслать белорусского атташе по вопросам обороны в Польше.
Источник: агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину
Прямая речь: "В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу".
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Детали: Ясина также сообщил, что территорию Беларуси уже покинули офицер Пограничной стражи Польши и двое сотрудников польского Консульства в Гродно.
Этому предшествовало то, что Польша приняла решение закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.